Irarragorri, absuelto de la investigación fiscal abierta en México por el 'caso Santos Laguna'

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo del Sporting de Gijón y líder del Grupo Orlegi, ha sido desvinculado del proceso judicial que había ... abierto la Fiscalía mexicana, a instancias del Servicio de Administración Tributaria, en el que se le había tratado de vincular de forma personal. El dirigente, que lleva varios meses batallando en este proceso desde Estados Unidos, logra así una importante victoria con esta sentencia.

En un comunicado emitido por Santos Laguna ayer, a última hora de la noche, el club de Torreón informó de que el titular del juzgado determinó no vincularlo al proceso, al considerar que «no existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía».

Por este motivo, continúa el club de Torreón, «se dictó auto de no vinculación a proceso, mediante el cual se absuelve y se pone fin a la imputación» del mandatario.

«Club Santos Laguna y Alejandro Irarragorri reiteran que la ruta adecuada para hacer frente a este asunto eran las instituciones de justicia y la confianza en el Estado de Derecho, y esta resolución confirma que la decisión fue correcta», concluye la nota.