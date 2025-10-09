El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Irarragorri, durante su última visita a Gijón. ARNALDO GARCÍA

Irarragorri, absuelto de la investigación fiscal abierta en México por el 'caso Santos Laguna'

«No existen elementos objetivos que acrediten la existencia del hecho con apariencia de delito ni la supuesta participación que se le atribuía», afirma el club lagunero en una nota tras el fallo del juez

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo del Sporting de Gijón y líder del Grupo Orlegi, ha sido desvinculado del proceso judicial que había ... abierto la Fiscalía mexicana, a instancias del Servicio de Administración Tributaria, en el que se le había tratado de vincular de forma personal. El dirigente, que lleva varios meses batallando en este proceso desde Estados Unidos, logra así una importante victoria con esta sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

