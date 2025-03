Castigo al árbitro de VAR del Sporting de Gijón-Albacete: 'nevera' para Caparrós

José L. González Jueves, 27 de marzo 2025, 14:37 | Actualizado 14:52h. Comenta Compartir

El Comité Técnico de Árbitros dicta sentencia: Iván Caparrós Hernández, quien estuvo al frente del VAR en el encuentro entre el Sporting de Gijón y el Albacete del pasado fin de semana, no arbitrará este fin de semana, lo que se conoce como pasarlo a la 'nevera'. El colegiado, especialista en esta herramienta, arbitra todos los fines de semana, por lo que su ausencia en la designación se interpreta como un castigo por su actuación en el último encuentro liguero del Sporting de Gijón.

El partido tuvo mucha polémica. Iván Caparrós Hernández llamó hasta en cuatro ocasiones al colegiado de campo, Sergiu Muresan Muresan, a revisar diferentes jugadas. Especial polémica causaron las dos últimas al haberse producido en la misma jugada. En la primera revisión Muresan Muresan decidió pitar penalti contra el Sporting por una acción de Rubén Yáñez, que ya tenía una tarjeta amarilla. Como el colegiado no le mostró la segunda, desde el VAR volvieron a llamar al colegiado, que mostró entonces la segunda y expulsó al portero. Un procedimiento que cuestionan desde el Sporting de Gijón, que ha presentado un recurso ante el Comité de Competición, ya desestimado, y un segundo ante el Comité de Apelación pendiente de resolver para que le quiten la segunda tarjeta al futbolista.

El propio responsable del VAR, Carlos Clos Gómez, admitió que la actuación del árbitro a lo largo del partido no había sido la más correcta. «No me gusta hablar de las calificaciones de los árbitros de manera externa. Evidentemente, cuando intervienen tres veces en un partido, el árbitro no ha estado bien. Le han tenido que llamar en tres ocasiones, ¿no?».

Para conocer si Muresan Muresan también pasa a la 'nevera' habrá que esperar una semana puesto que en esta, sobre el papel, no le tocaría dirigir ningún encuentro.