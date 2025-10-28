Borja Jiménez: «No vamos a correr riesgos en la Copa del Rey con las bajas, lo importante es el partido del domingo»

Javier Barrio Gijón Martes, 28 de octubre 2025, 15:19 Comenta Compartir

«Es muy difícil avanzar cuatro o cinco rondas en la Copa del Rey, llega un momento en el que quedas descolgado, pero vamos a intentar ganar mañana al Caudal porque creemos que es lo mejor para afrontar el partido del domingo». Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting de Gijón, anunció el partido de mañana frente al Caudal (Hermanos Antuña, 20 horas), en el estreno de la Copa del Rey, como una oportunidad para los futbolistas que han tenido menos minutos.

«Siempre es el momento de que tiren la puerta abajo, es lo que les demandamos y buscamos», aseguró el técnico, que no facilitará la relación de futbolistas convocados hasta mañana. «No queremos jugador conformistas ni acomodados, no es mi manera de entender ni la vida ni el deporte, ojalá alguno tire mañana la puerta», machacó.

Jiménez explicó de entrada que, con tan poco margen, «nos hemos enfocado en preparar el partido contra el Caudal y en ver sus partidos». A renglón seguido señaló que «tengo la suerte de conocer y haber entrenado a algunos de sus futbolistas, como Claudio, a Jairo lo conozco». Con ese punto de partida, redundó, «a preparar ese partido, que es lo más importante, y a pasar a la siguiente eliminatoria».

Sí reconoció que, con Gaspar y Otero lesionados, además de Christian Joel, el partido «nos pilla en la peor semana por sanciones y lesiones». Y fue claro en eso: «No vamos a correr ningún riesgo porque lo importante es el partido del domingo». En todo caso, avisó, con un toque de atención a la segunda unidad, «el de mañana tiene una importancia grande y también es el momento de que los que han participado menos tiren la puerta».

«Es una competición bonita», prosiguió Jiménez, advirtiendo de que «en estas eliminatorias siempre hay equipos que caen; lo viví el año pasado, que hicimos octavos de final, pero si no, en la siguiente, aunque cada vez hay menos sorpresas porque a todo el mundo le interesa»

En un vistazo rápido al parte médico, Jiménez se confesó a la espera de los resultados para valorar las lesiones de Gaspar y Otero, reconociendo que Guille estaba con «dolores». También apuntó que Corredera estaba con un «proceso vírico», por lo que hoy entrenó con el grupo de titulares en la Liga que este martes trabajó al margen. De todas formas, no cerró la puerta a su convocatoria para la Copa: «Mañana entrenaremos también con algunos futbolistas y decidiremos por la tarde, pero, en principio, está a disposición».

Del grupo de futbolistas del filial, además del juvenil Nico Riestra, que participaron en el entrenamiento, el técnico abulense avisó de que «no tienen por qué estar incluidos todos en la lista, algunos nos acompañarán». «La Copa tiene esa peculiaridad, que no te deja utilizar a más de tres jugadores de inicio. Puedes tener cuatro, pero tienes que andar vivo para hacer el cambio antes de cualquier cosa. Algunos vendrán, pero por méritos propios», zanjó.

En ese punto, Borja Jiménez reconoció que había encontrado algún hueco dentro de su apretada agenda con el primer equipo para comenzar a conocer las categorías inferiores: «He podido ver al División de Honor dos veces y de analizar el último partido del Sporting Atlético». De ahí, además de con la ayuda de la «gente del club» que conoce a los canteranos, la selección de personal.

El que no estuvo en el entrenamiento de hoy fue el lavianés Enol Prendes, de vuelta al filial. «Consideramos que en esa posición, para este partido, vamos cubiertos. Hemos optado por tener jugadores que puedan hacerlo por fuera, como Enol, pero con características de potencia y velocidad», argumentó. De todas formas, recordó, «a Enol lo conocemos y es de los futbolistas que cuando vienen dan ese salto y no se nota la diferencia».

Al que cerró la puerta de la convocatoria fue a Jesús Bernal, cuya vuelta se prevé para diciembre. «No va a ir convocado todavía. Está ya en la última fase y hace entrenos con el equipo, pero después de diez u once meses no tendría sentido acelerarlo para la Copa. No vamos a correr riesgos con ningún futbolista porque ya tenemos muchas bajas para el domingo», remarcó, en una preocupación constante de su intervención.

El Hermanos Antuña

Durante varias de sus respuestas, el entrenador del Real Sporting de Gijón insistió en que los jugadores menos habituales tenían que ver el partido de mañana en Mieres como «una muy buena oportunidad para ellos». Sí asumió que «no es lo mismo entrar en un partido donde no hay diez cambios que en uno donde hay diez». Pero, aseguró, «las oportunidades hay que cogerlas cuando se presentan, no tiene que ser una excusa». Y rechazó la idea de tener un once inicial asentado: «No creo que haya ni once ni doce, la plantilla es mucho más amplia».

Del Caudal y del Hermanos Antuña hizo un retrato bastante preciso. «El nuevo césped lleva poco tiempo. Pude ver el último partido del Caudal, tenemos analizado el de Llanera, el que jugó con el Sporting Atlético. Conocemos perfectamente al rival», resumió.

«Tienen la variante de si inician Claudio y Jairo, que no lo hacen habitualmente, pero tienen también a Julio, que lo conozco de su etapa en el Celta. Es un equipo que habitualmente forma con un 4-2-3-1, te puede variar las alturas de dentro, pero casi siempre con tres centrocampistas», amplió. Un rival, sentenció, «diseñado para ascender a Segunda RFEF, con facilidad para competir bien todos los partidos, aunque ha tenido un pequeño bache esta semana».

«Nos vamos a encontrar un equipo muy motivado, con ese extra de alegría y positividad por lo que significa el partido, pero para nosotros también. Para los futbolistas que han participado menos tiene que ser igual de importante que para los futbolistas del Caudal», contrapuso.

En otro punto de su intervención, el técnico fue preguntado por la libertad que les ha dado a los futbolistas de ataque. «Para soltarte un poco tienes que tener esa libertad y esa toma de decisión individual», explicó. «Son ellos los que tienen que interpretar dónde aparecer, qué necesita el equipo en cada momento y dónde son buenos ellos». Y concedió que «probablemente sea una de las facetas en las que el equipo ha mejorado y estamos contentos por ello».

No ofreció ninguna pista sobre el once, pero sí insinuó que la portería, con Yáñez de descanso, apunta a tener nuevo inquilino. Posiblemente, Iker Venteo, pero no lo confirmó. «Es una de las posibilidades. No tenemos a Christian Joel, pero vamos a intentar que Mario o Iker, que entrenan con nosotros, lo puedan hacer», deslizó. Pero, una vez más, repitió, «mañana decidiremos».

En el tramo final de su intervención, Borja Jiménez fue pregunta sobre si, con Otero lesionado, contemplaba alguna alternativa más a Amadou y Caicedo. «No tenemos ningún jugador más, lo puede hacer César Gelabert, como en Valladolid, pero más por un tema táctico que por la demarcación como tal», observó.

Con lo que se mostró crítico fue con la tarjeta roja a Dubasin. Sobre la posibilidad de que prosperen las alegaciones previas ante el Comité de Competición reconoció que «esperanza ninguna porque no suele prosperar ningún recurso, pero no aquí, en ningún club del mundo, salvo en los grandes, que de vez en cuando ocurre».

A partir de ahí, el técnico dijo que «he visto la acción y creo que hay cierta antideportividad por parte de Pomares en este caso; es cierto que hay contacto, pero es casi más una acción defensiva, conozco bien a Dubasin y no hay ninguna mala intención». «Es verdad que le da, habría que ver si en la cara o más abajo, no creo que sea un golpe tan fuerte como para tirarse al suelo, pero los futbolistas utilizan todas estas cosas y a nosotros nos hizo una faena. Si paras el fotograma... pero analizándola y con la cámara táctica, no me parece una situación de roja directa», defendió.