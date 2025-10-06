El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez, en un partido. ALEJANDRO GARCÍA

Borja Jiménez quiere un proyecto por lo que resta de temporada y la siguiente para dar el sí al Sporting

El club, que se reunió esta mañana con el técnico en Madrid, planteará una oferta formal en las próximas horas

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:40

Comenta

El Sporting, representado por David Guerra e Israel Villaseñor, se ha reunido esta mañana en Madrid con Borja Jiménez, el gran objetivo para el banquillo tras la destitución de Asier Garitano. Las sensaciones del encuentro fueron positivas por ambas partes, sin que mediara una oferta, que en principio se espera a lo largo del día.

El técnico abulense, eso sí, dejó claro que quiere tiempo para desarrollar un proyecto, teniendo en cuenta que ya ha rechazado proyectos por cuestiones similares, como fue el del Valladolid. Al menos, poder dirigir al Sporting por lo que resta de temporada y un año más. También poder recurrir al mercado de invierno si detecta alguna carencia.

De momento, la opción de Borja Jiménez está sobre la mesa, pero el acuerdo dependerá de la oferta final.

