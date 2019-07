Sporting Sporting | El Betis viene a por Dani Martín Dani Martín, en El Molinón, antes del inicio de un partido durante la pasada temporada. / ARNALDO GARCÍA El equipo andaluz pretende fichar al canterano, de vacaciones tras ganar el europeo sub 21 | El Sporting solicita el pago de la cláusula, fijada en seis millones de euros, y las conversaciones continuarán en los próximos días ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 11 julio 2019, 01:34

Desde las categorías inferiores, el Betis tiene a Dani Martín (Gijón, 1998) en su 'radar'. La llegada de Diego Tuero, expreparador de porteros del Sporting, al 'staff' de Rubi, recién nombrado entrenador del equipo andaluz, ha acelerado el interés en contratar al guardameta del Sporting. La postura del club rojiblanco, según fuentes consultadas, es clara: el precio de salida de Dani Martín está en su cláusula, fijada en seis millones de euros en Segunda.

A sus 21 años, el gijonés, formado en las inferiores de Mareo, es uno de los jugadores que más potencial asoma en la entidad. Esta temporada ha dado el salto definitivo al primer equipo y ha convertido en un habitual en las convocatorias de la Selección Sub 21. Los contactos entre partes, no obstante, podrían continuar en los próximos días, aunque, en este punto, las posturas están distanciadas entre la cantidad que demanda el Sporting y la que, hasta la fecha, pretende ofrecer el Betis, que no descarta una segunda tentativa en la que pueda acercarse a las cantidades que exige el club rojiblanco, con la opción de ofrecer un fijo de dinero y distintos 'extras'.

En Mareo entienden que la posición de portero está bien cubierta y que no hay una necesidad de realizar movimientos en ningún sentido, por lo que la 'pelota' está en el tejado de los equipos que aspiren a contratar a Mariño o a Dani Martín. Una vez culminado el traspaso millonario de Pau López a la Roma, el Betis se ha lanzado a por un portero joven en el mercado y tiene claro su principal candidato: Dani Martín.

En las últimas fechas, según ha podido tener acceso este periódico, el Betis, por medio de Alexis Trujillo, director deportivo, contactó con su homólogo en el Sporting, Miguel Torrecilla, para trasladar su intención de firmar a Dani Martín.

Más contactos

La respuesta de Torrecilla, que mantiene una relación estrecha con los directivos del equipo sevillano desde su etapa en el ' Heliópolis' entre 2016 y 2017 , fue solicitar la cláusula de rescisión, fijada en seis millones de euros en Segunda. En el Betis no tienen intención de abonar esa cantidad, aunque continúan con la intención de acometer el fichaje. Dani Martín encaja a la perfección en los parámetros que busca la dirección deportiva del Betis: un portero joven, de nivel y que pueda competir por un puesto con Joel Robles. A su vez, el Betis mantiene otras opciones en el mercado, como el guardameta del Alavés (también internacional sub 21) Antonio Sivera.

En Sevilla recuerdan el ejemplo de Pau López que llegó al club siendo internacional sub 21 y que acaba de salir traspasado por 29 millones. Los informes de Diego Tuero, expreparador de porteros del Sporting, son favorables a la contratación del gijonés, que agota sus últimos días de vacaciones después de proclamarse campeón de Europa sub 21 con 'La Rojita'. El Betis es, en este momento del mercado, el club que más interés ha mostrado en hacerse con los servicios de Dani Martín y espera continuar con los contactos y conversaciones en los próximos días.