El Sporting de Gijón acude a Competición para poder contar con Kevin en Valladolid El club presentó alegaciones previas ante el comité para que este retira la roja directa que el vigués vio en el tramo final del partido contra el Racing

Javier Barrio Gijón Martes, 14 de octubre 2025, 13:36 Comenta Compartir

El Real Sporting de Gijón presentará hoy alegaciones previas ante el Comité de Competición, que en principio fallará mañana, para que le sea retirada la tarjeta roja que Kevin Vázquez vio en el tramo final del partido contra el Racing de Santander, que se saldó con victoria de los rojiblancos (2-1).

El lateral vigués, que ahora mismo es baja para Valladolid, fue expulsado en el minuto 90+8 por el colegiado andaluz Orellana Cid por levantar la pierna en un intento por cortar un balón largo, sin percatarse de que había un rival detrás. Las imágenes no dejan muy claro si llegó a tocarle, en una acción con muchas dudas y en la que la roja pareció rigurosa, pero ante la que el árbitro lo tuvo muy claro.

El acta reflejó que Kevin fue expulsado por, según Orellana Cid, por «hacer una entrada en forma de plancha golpeando en el costado del jugador adversario, haciendo uso de fuerza excesiva y en la disputa del balón». El jugador del Racing, continuó el colegiado en el acta, «no necesitó asistencia».

El club, en ese sentido, entiende que la redacción del acta no se corresponde con lo que reflejan las imágenes.

Temas

Sporting de Gijón