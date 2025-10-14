El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Borja Jiménez, en el entrenamiento de ayer, dando instrucciones a sus futbolistas, con Gaspar a su espalda. Jesús Manuel Pardo

Borja Jiménez: el triunfo de la «tranquilidad» del entrenador del Sporting de Gijón

El 'abecé' del técnico del Sporting de Gijón en estos siete días: mensaje de paciencia, descarga de presión al vestuario, aprovechar el legado de Garitano y los 'plazos' para luchar por el ascenso

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 06:55

Comenta

Borja Jiménez cumple hoy una semana exacta de su llegada a Gijón y al Sporting, que se ha visto bendecido por ese triunfo ... revitalizante y descamisado que lideró el abulense ante el Racing de Santander. Siete días en los que ha vivido prácticamente repartido entre Mareo, su domicilio y, también, el de Álex Martínez, su segundo. Desde que se asociaran en 2017, en el banquillo del Rápido de Bouzas, los dos mantienen la costumbre de vivir cerca uno del otro para poder reunirse en cualquier momento.

