El Sporting de Gijón espera que Competición le dé la razón para disponer de Rubén Yáñez en Huesca

El Sporting de Gijón va a exprimir todas las posibilidades, apoyado en el errático arbitraje de Muresan Muresan el domingo en El Molinón ... ante el Albacete, para poder contar con Rubén Yáñez el domingo en Huesca (El Alcoraz, 18.30 horas). En ese camino, el club presentó ayer a mediodía, cerca de la hora límite para poder hacerlo, el pliego con las alegaciones previas ante el Comité de Competición por la expulsión de Rubén Yáñez. Concretamente, con los detalles de la actuación que desembocó en la segunda amarilla que vio el meta y que, a la postre, supuso su expulsión del partido.

Aunque también se revisó la expulsión de Róber Pier para incluirla entre sus demandas, el Sporting entendía que esa reclamación no tenía visos de prosperar por ser esta una situación muy subjetiva, con una falta del gallego al visitante Juanma en lo que el árbitro consideró una «ocasión manifiesta de gol». El club gijonés, no obstante, no compartía esa apreciación, entendiendo que Campuzano sufrió una falta similar en el último partido de La Romareda y que el infractor solo fue sancionado con amarilla.

De esta forma, el club centró el tiro en todo lo que rodeó a la expulsión de Rubén Yáñez, en una secuencia con mucha letra pequeña y controversia por esa doble revisión de la jugada. Una que, además, se ve como un error en el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El fallo del Comité de Competición se espera para hoy.

El Sporting, sin entrar en valoraciones sobre si la expulsión del portero catalán fue justa o no, entiende que hubo una mala aplicación del protocolo del VAR y una actuación arbitral errática. Por un lado, porque Caparrós Hernández llamó dos veces a consultas para rearbitrar la jugada, algo que en teoría no se debería de hacer. Por otro, porque tras esa segunda llamada del árbitro del VAR, Muresan Muresan expulsó a Yáñez con una segunda amarilla (la primera había sido minutos antes por discutir con un rival). Y el videoarbitraje está para alertar de posibles rojas, no de amarillas.

Aunque la emisión de los audios de las conversaciones entre el árbitro de campo y el colegiado del VAR se emitieron el domingo por la noche, se obvió el inicio de la segunda llamada. Es decir, Muresan había acudido una vez al monitor para atender a la solicitud de un posible penalti y, después de volver al área del Sporting, regresó sin dar a conocer el motivo evidente.

La creencia es que Caparrós Hernández le avisó del posible penalti, pero no de la expulsión que acarreaba. Y Muresan Muresan, posiblemente superado por la tensión que había en el partido, se olvidó de enseñar la roja al jugador. Luego, en esa segunda llamada, se habría precipitado, mostrándole una segunda amarilla en vez de la roja.

Christian Joel, la alternativa

Apoyado en lo que se considera un error grave, el Sporting confía en que el Comité de Competición le dé la razón y pueda contar con Yáñez para el domingo. Si no, todavía quedaría la alternativa de acudir a Apelación y, después, más remoto, la vía del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) para pedir la cautelar, pero habrá que ver antes que rumbo toma este proceso. Si no estuviera Yáñez, Christian Joel le sustituirá en la portería.

Mañana, por otra parte, se conocerán las designaciones arbitrales de la jornada 33, con la posibilidad, que cobra fuerza, de que Caparrós Hernández sea enviado a la 'nevera'. Ya la siguiente semana podría ser el turno de Muresan Muresan, quien ya no estaba previsto que dirigiera partidos esta jornada antes del encuentro en Gijón.