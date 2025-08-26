El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Dani Queipo, durante un entrenamiento en Mareo. José Simal

El Sporting de Gijón no valora la salida de Dani Queipo

El club mantiene su apuesta por el canterano y no se plantea su cesión

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 26 de agosto 2025, 10:39

El Sporting de Gijón cuenta con Dani Queipo para el proyecto de la temporada 2025-2026. En las últimas horas el periodista Ángel García ... informó de que los agentes del canterano habían solicitado su salida en este final de mercado, el club gijonés no valora ceder al jugador en este momento, según fuentes consultadas de Mareo, ni está abierto a esta posibilidad.

