El Sporting de Gijón no valora la salida de Dani Queipo
El club mantiene su apuesta por el canterano y no se plantea su cesión
Gijón
Martes, 26 de agosto 2025, 10:39
El Sporting de Gijón cuenta con Dani Queipo para el proyecto de la temporada 2025-2026. En las últimas horas el periodista Ángel García ... informó de que los agentes del canterano habían solicitado su salida en este final de mercado, el club gijonés no valora ceder al jugador en este momento, según fuentes consultadas de Mareo, ni está abierto a esta posibilidad.
El Sporting, en ese sentido, está enfrascado en la búsqueda de un extremo para terminar de redondear una posición en la que está corto de efectivos, puesto que solo tiene al propio Queipo, Gaspar y Dubasin como futbolistas más específicos. Tras la reciente negativa de Daniel Luna a jugar en Gijón, debido a que el colombiano buscaba un destino que le garantizase una serie de minutos, el Sporting mantiene activa esa búsqueda.
