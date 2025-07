El Sporting de Gijón encara la operación salida

El verano del Sporting de Gijón ha estado marcado hasta ahora por las llegadas. El club se ha hecho en propiedad con César Gelabert ... y Jonathan Dubasin, ha prorrogado la cesión de Jordy Caicedo y ha fichado a Pablo Vázquez, Lucas Perrin y Álex Corredera, además de a Justin Smith, que llegó a préstamo por un año procedente del Espanyol. Pero en la configuración de la plantilla de la próxima temporada también se contempla la posibilidad de algunas salidas y tres son los nombres que están sobre la mesa: Yann Kembo, Álex Oyón y Dani Queipo, cada uno con circunstancias diferentes.

El caso más excepcional es el de Dani Queipo. El extremo gijonés irrumpió con fuerza en el primer equipo en el verano de 2022. Una trayectoria impecable en las categorías inferiores y una pretemporada brillante hicieron que Abelardo Fernández apostase fuerte por él, convirtiéndole en jugador del primer equipo. Un envite que ratificó después, dando confianza a un futbolista que ese año disputó 35 partidos, 23 de ellos partiendo desde el once inicial.

La siguiente campaña, en la que Abelardo Fernández y Miguel Ángel Ramírez se repartieron el banquillo del Sporting, los números de Queipo bajaron de forma notable, una tendencia que se mantuvo en la pasada campaña. El objetivo del futbolista siempre ha sido conseguir continuidad en el que ha sido el equipo de su vida, algo que, percibe, no ha conseguido hasta ahora. Con 23 años y contrato hasta 2027, el futbolista valora la posibilidad de conseguir esa estabilidad lejos de Gijón, con posibles pretendientes como el Andorra y la Cultural Leonesa, recién ascendidos a Segunda. La opción de su salida en forma de cesión supone una contrariedad para Asier Garitano, quien la pasada semana mostró su confianza en el futbolista, manifestando que, junto a Gaspar Campos, estaba llamado a cubrir el extremo izquierdo del equipo. Sin ofertas firmes en las oficinas de Mareo, el mercado se antoja largo para el futbolista.

Los nombres Central Yann Kembo Central zurdo de 23 años, llegó al Sporting en 2023 procedente del Lens. Desde entonces, ha jugado 45 partidos con el filial.Debutó con el primer equipo en la pasada campaña en el encuentro de Copa del Rey contra el Numancia. Habitual en las convocatorias toda la temporada, solo volvió a jugar contra el Racing de Santander en el torneo del KO. Extremo Dani Queipo Extremo de 23 años, DaniQueipo irrumpió con fuerza en el primer equipo del Sporting en el verano de 2022 de la mano de Abelardo Fernández. En esa temporada jugó 31 partidos, 20 de ellos como titular. Su participación decreció en las dos campañas siguientes, aunque Asier Garitano tiene confianza en él. Mediapunta Álex Oyón El caso de Álex Oyón es peculiar. Debutó en 2021, pero no ha sido capaz de conseguir la confianza de los sucesivos entrenadores. En la 2023-2024 salió cedido al Linares, donde destacó. La pasada campaña su participación fue testimonial. La necesidad de contar con minutos apunta a que la cesión puede ser una opción.

Posibilidades

El capítulo de salidas parece más abierto para otros dos jugadores. El primero de ellos es Yan Kembo. El central zurdo francés ha acabado ya su etapa en el filial y el club es consciente de que necesita unos minutos de juego que difícilmente va a encontrar en Gijón. Hace un mes, Kembo amplió su contrato con el Sporting hasta 2028, convertido ya en jugador del primer equipo. No obstante, la planificación deportiva de la entidad pasa por fichar a otro central que se sume a Pablo Vázquez, Éric Curbelo y Lucas Perrin, lo que dejaría al francés sin opciones. El plan que se maneja con el defensor pasa por una cesión a un equipo de Primera o Segunda RFEF para tratar de que tenga una continuidad que se antoja muy complicada en el Sporting. Yann Kembo llegó a Gijón en 2023 y desde entonces ha jugado 45 partidos con el filial. La pasada campaña llegó a debutar con el primer equipo en el partido de Copa del Rey ante el Numancia, pero a pesar de ser uno de los habituales de las convocatorias, solo jugó el encuentro del torneo del KO ante el Racing de Santander.

El tercer futbolista que puede salir cedido este verano es Álex Oyón. El suyo es un caso peculiar. Con una calidad que nadie discute, el mediapunta no ha conseguido hacerse con un hueco estable en el equipo desde que debutó en 2021. El jugador ya conoce lo que es una cesión, después de pasar por el Linares de Primera RFEF en la 2023-2024, donde mostró un muy buen rendimiento. Tanto el club como el entorno del jugador entienden que esta temporada no puede ser para él como la pasada y que el futbolista, a sus 23 años, necesita jugar con asiduidad para continuar con su progresión. A su puerta han llamado ya varios clubes de Primera RFEF para interesarse por su situación, aunque hasta el momento no se ha concretado ninguna operación.