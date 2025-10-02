El largo calvario del defensa del Sporting de Gijón Eric Curbelo

La historia de Eric Curbelo con el Sporting de Gijón está llena de baches. El central canario no ha tenido desde su llegada ... en el verano de 2024 la suerte necesaria para contar con continuidad. Las lesiones han sido una constante en su día a día hasta el punto de que no ha podido acumular más que siete partidos seguidos de competición. Su última dolencia, unas molestias que le tenían apartado del grupo desde la previa al partido ante el Burgos, hace dos semanas. La esperanza está en que el jugador pueda regresar a la convocatoria para el encuentro del domingo ante el Castellón (Skyfi Castalia, 16.15 horas). El pasado lunes ya se ejercitó junto a sus compañeros y en la jornada de ayer completó un exigente entrenamiento a las órdenes de Asier Garitano sin aparentes contratiempos.

Futbolista formado en Las Palmas y con amplia experiencia en Segunda, el central llegó a Gijón para ser un referente en el Sporting de Rubén Albés, con el que tuvo su mayor periodo de continuidad. Titular en los siete primeros partidos de la pasada campaña haciendo pareja en el centro de la zaga primero con Diego Sánchez y luego con Róber Pier, la primera piedra en su camino llegó en el partido en El Molinón ante el Zaragoza. Una lesión miotendinosa proximal en el bíceps femoral izquierdo le dejó fuera del equipo algo más de dos meses. Regresó a las listas de convocados en el mes de diciembre, en el partido ante el Cartagena, pero no volvió al terreno de juego hasta el encuentro frente al Mirandés.

La cita contra el conjunto jabato, de nuevo con el canario en el once, acabó de la peor manera para Curbelo, que tuvo que ser retirado en camilla después de choque cabeza con cabeza con Joaquín Panichelli. Un enorme susto que supuso para el central con solo una contusión. Con la primera vuelta a punto de finalizar, solo restaba el encuentro en El Molinón frente al Málaga, el central no volvió a jugar hasta el inicio de la segunda etapa de la competición, en el derbi ante el Real Oviedo. En la disputa de un balón cerca de la línea de banda, David Costas empujó al defensa, que acabó chocando contra la valla de publicidad. A los pocos minutos pedía el cambio aquejado de problemas musculares. Su bíceps femoral izquierdo había vuelto a decir basta. Tocaba volver a empezar.

Dos meses estuvo apartado del equipo, haciendo trabajo de recuperación con la intención de sumar a una plantilla que pasaba además por malos momentos, con una crisis de resultados que desembocó en la destitución de Rubén Albés. En la jornada 30, en el partido ante el Racing de Santander en El Molinón, el canario volvía a entrar en la lista de convocados, aunque se quedó sin minutos.

La rodilla

Poco le duraría la alegría. Apenas dos semanas después de volver a una convocatoria, Curbelo sufría un nuevo revés que, prácticamente, ponía fin a su temporada. Una torcedura en un entrenamiento se saldó con un esguince de grado dos en el ligamento interno y la ruptura del menisco medial en la rodilla derecha, un palo que le llevó a pasar por el quirófano y que solo le permitió disputar unos minutos de forma testimonial en la visita del Sporting a Ferrol en el último partido de Liga, cuando ninguno de los equipos se jugaba nada.

La evolución de Curbelo llega en un momento en el que el entramado defensivo del Sporting está generando dudas. Una de las máximas de Asier Garitano es contar con un bloque rocoso, difícil de ganar y al que cueste hacer goles. Las cuatro derrotas consecutivas de los rojiblancos se han saldado con diez goles encajados, uno de los aspectos que se anotaron en el debe de la pasada campaña y que se quería corregir en la presente.

La posibilidad de que Curbelo llegue al partido del domingo daría más opciones a Asier Garitano, que en este momento solo cuenta con Pablo Vázquez, Lucas Perrin y Yann Kembo como centrales específicos, siempre con la posibilidad de colocar en esa demarcación a Diego Sánchez, al que el entrenador de Bergara ve más como lateral.

La posible entrada de Eric Curbelo ofrece además alternativas en el estilo de juego. Las características del canario, con buen manejo del balón, le convierten en un futbolista diferente a Pablo Vázquez y Lucas Perrin, que brillan en otros aspectos del juego. Contar con un central más sería una buena noticia para Asier Garitano, que ha visto cómo su equipo ha encajado diez goles en cuatro partidos, siete de ellos como local.