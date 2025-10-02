El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Eric Curbelo, durante el entrenamiento del pasado lunes en Mareo. JUAN CARLOS ROMÁN

El largo calvario del defensa del Sporting de Gijón Eric Curbelo

El central canario acumula un extenso historial de lesiones desde que llegó a Gijón, del que espera salir esta semana para medirse al Castellón

José Luis González

José Luis González

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:58

La historia de Eric Curbelo con el Sporting de Gijón está llena de baches. El central canario no ha tenido desde su llegada ... en el verano de 2024 la suerte necesaria para contar con continuidad. Las lesiones han sido una constante en su día a día hasta el punto de que no ha podido acumular más que siete partidos seguidos de competición. Su última dolencia, unas molestias que le tenían apartado del grupo desde la previa al partido ante el Burgos, hace dos semanas. La esperanza está en que el jugador pueda regresar a la convocatoria para el encuentro del domingo ante el Castellón (Skyfi Castalia, 16.15 horas). El pasado lunes ya se ejercitó junto a sus compañeros y en la jornada de ayer completó un exigente entrenamiento a las órdenes de Asier Garitano sin aparentes contratiempos.

