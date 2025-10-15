El trabajo silencioso de Otero: líder en duelos ganados y el que más faltas recibe

En junio de 2024, Juan Otero se marchó a Colombia resignado tras haber caído en el 'play off' de ascenso ante el Espanyol y ... sin conocer bien cuál iba a ser su futuro. La cesión por parte del América tocaba a su fin y se avecinaba un verano de incertidumbre para él. Pero el Sporting de Gijón apostó fuerte y se movió rápido para incorporar hasta 2027 a un futbolista pretendido por varios clubes, después de dos años de buen rendimiento en Gijón. El envite parece haber salido bien al conjunto rojiblanco, que tiene en Juan Otero a uno de sus pilares, un atacante comprometido con el colectivo que ha sido un fijo para los cinco entrenadores que ha visto sentarse en el banquillo de El Molinón.

Los datos de la presente temporada vienen a refrendar la importancia del cafetero. En los nueve partidos disputados, partiendo en ocho de ellos en la posición de delantero centro, Otero no ha conseguido todavía anotar, pero sí que ha dejado un reguero de estadísticas que hablan de su importancia para el equipo. El primero es el número de asistencias. El colombiano lidera la tabla de la categoría, con siete, muy por encima de las cuatro que logró en las dos campañas anteriores.

Uno de los aspectos que más han destacado los sucesivos técnicos que han pasado en las tres últimas campañas por el Sporting es el notable despliegue físico que el colombiano realiza sobre el terreno de juego. Acostumbrado a jugar en la banda derecha, su posición tradicional, Juan Otero tuvo que transformarse en delantero centro, aprendiendo nuevos movimientos y asumiendo diferentes condicionantes, como el de luchar durante todo el partido con los centrales. La batalla la va ganando el cafetero, que se ha convertido en el duodécimo jugador de la Liga que más duelos gana, con un acumulado en la presente campaña de 60, según los datos publicados por 'Sofascore'. Pocos futbolistas en su posición tienen estos registros, con unas cifras que le colocan aún más arriba, décimo, cuando se atiende solo a los balones aéreos. Solo Pablo Vázquez y Lucas Perrin, los dos centrales, tienen mejores números en este aspecto entre los rojiblancos que Juan Otero. El colombiano es también el futbolista del Sporting que más faltas ha recibido en lo que va de temporada, con 18, muy por delante de Dubasin, al que han parado de forma antirreglamentaria en once ocasiones, y de Gelabert, que acumula nueve. A todo ello suman las ocasiones claras creadas. Con seis, es el líder del equipo y el cuarto futbolista más productivo de la competición.

La fuerza y habilidad que demuestra en esta posición le sirve al equipo para descargar y salir en velocidad. Pero la labor del futbolista colombiano va más allá del ataque, convertido en la primera pieza de la presión del conjunto rojiblanco cuando este no tiene el balón. De hecho, Otero suma ya 17 faltas realizadas, el decimoquinto futbolista con un mayor registro de la competición liguera. Unos números que hablan de la labor de un delantero que entiende que su trabajo va más allá de marcar goles.