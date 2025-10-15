El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Otero trata de superar a un rival en el partido contra el Albacete. DAMIÁN ARIENZA
Sporting de Gijón

El trabajo silencioso de Otero: líder en duelos ganados y el que más faltas recibe

El colombiano aún no se ha estrenado como goleador, pero es el máximo asistente de la Liga y el que más ocasiones claras crea para el equipo

José Luis González

José Luis González

Gijón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:01

En junio de 2024, Juan Otero se marchó a Colombia resignado tras haber caído en el 'play off' de ascenso ante el Espanyol y ... sin conocer bien cuál iba a ser su futuro. La cesión por parte del América tocaba a su fin y se avecinaba un verano de incertidumbre para él. Pero el Sporting de Gijón apostó fuerte y se movió rápido para incorporar hasta 2027 a un futbolista pretendido por varios clubes, después de dos años de buen rendimiento en Gijón. El envite parece haber salido bien al conjunto rojiblanco, que tiene en Juan Otero a uno de sus pilares, un atacante comprometido con el colectivo que ha sido un fijo para los cinco entrenadores que ha visto sentarse en el banquillo de El Molinón.

