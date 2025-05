Otero, un triplete estéril para el Sporting de Gijón

Juan Otero es el máximo goleador del Sporting de Gijón. El jugador colombiano lleva anotados once tantos, tres más que Dubasin, y está ... firmando su mejor campaña como rojiblanco en lo que a cifras de conversión se refiere. El extremo, adaptado ya a la punta del ataque desde que Miguel Ángel Ramírez le colocase en esta posición la pasada temporada, ha superado ya la cifra de goles del año del 'play off', cuando se quedó con diez, siendo el máximo anotador junto a Gaspar Campos.

Tres de esos tantos llegaron en la noche del lunes, durante el partido contra el Castellón, un hito que el colombiano no había conseguido en su carrera profesional. No obstante, la alegría por hacer un triplete quedó ahogada por el hecho de haber perdido un partido que hubiera dado la salvación virtual al equipo. La debilidad defensiva que mostró el Sporting lastró al equipo hasta el punto de no poder traerse a Gijón ni un solo punto. «En esta situación lo único que quiero es que el equipo gane. Si puedo aportar, pues mejor», reconocía el jugador al término del choque.

La historia reciente del Sporting, donde los delanteros diferenciales no han abundado, marca que para encontrar el último triplete de un futbolista rojiblanco hay que remontarse hasta 2021. Uros Djurdjevic 'Djuka' lo consiguió en la visita que el Sporting le hizo al UD Logroñés y que se saldó con un 0-4. Aquella fue la mejor temporada del delantero serbio con la camiseta rojiblanco, cerrando el año con 22 tantos.

Aunque hay un precedente, aún más lejano, que se parece a lo que sucedió el lunes en Castalia. Lo protagonizó el atacante croata Mate Bilic, quien logró anotar tres tantos en el Ramón Sánchez Pizjuán en 2008, cuando el equipo acababa de regresar a Primera. Con Manolo Preciado en el banquillo, el conjunto rojiblanco se desplazó a Sevilla para medirse a un equipo en el que estaban jugadores como Jesús Navas y Kanouté. El Sporting consiguió ponerse 2-0, pero el Sevilla reaccionó para darle la vuelta al marcador en la primera parte. Poco antes del descanso, Mate Bilic ponía el empate. Ya en la segunda mitad Kanouté acabó por rematar al Sporting con un nuevo gol, el segundo que marcaba ese día.

Doblete

Desde entonces, la relación de tripletes que han conseguido jugadores del Sporting es más bien escasa. Al caso de Djuka se suma el de Stefan Scepovic, que hizo los tres tantos de la victoria en casa ante el Eibar en la temporada 2013-2014. El siguiente en conseguirlo fue Antonio Sanabria, en su único año cedido en Gijón. El atacante paraguayo lo hizo además por partida doble en la campaña 2015-2016. Primero contra la UD Las Palmas, equipo al que el Sporting venció por 3-1. Repitió después frente a la Real Sociedad, contribuyendo al 5-1 que le endosaron los rojiblancos en El Molinón.

Desde el triplete de Bilic, el 'hat trick' más triste de un futbolista rojiblanco ha sido el de Juan Otero, que se ha revelado estéril después de un partido en el que parte del sportinguismo apreció falta de intensidad por parte de algunos jugadores. Los problemas defensivos que mostró el Sporting el lunes acabaron por condenar a un equipo que hacía ya cuatro años que no veía cómo uno de sus delanteros se destapaba anotando tres goles en un solo partido.