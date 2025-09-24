El Sporting retoma los contactos para la renovación de Rubén Yáñez

Javier Barrio Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:20 Comenta Compartir

El Sporting de Gijón ha reanudado en estos últimos días, al igual que hizo con Diego Sánchez recientemente, los contactos para la ampliación de contrato de Rubén Yáñez. Es un asunto que figura con prioridad máxima para el club, teniendo en cuenta que el portero catalán termina contrato el próximo 30 de junio y es uno de los futbolistas más relevantes del proyecto, además del primer capitán. El club, en ese sentido, ha mantenido una conversación con los agentes del meta, con una negociación abierta y un intercambio de planteamientos. La secuencia perfecta a la que se aspira es que la negociación pueda concretarse antes del cambio de año. Pero antes habrá que ver cómo fluye todo. Al menos de momento, no se espera un desenlace inminente, aunque la negociación ya está sobre la mesa.

El momento en el que llega esta reactivación de las conversaciones tiene un trasfondo estratégico. Sobre todo por las fechas que hay en el calendario, que obligan a ese impulso que el Sporting (si puede) pretende dar al blindaje del portero en este final de 2025. La relación con el capitán, en cualquier caso, es muy fluida. En distintos momentos, el propio David Guerra, también Israel Villaseñor, ya le han transmitido su satisfacción por el rendimiento que ha ofrecido desde su llegada a Gijón en el verano de 2023. También le han anticipado su intención de revisar su contrato con una ampliación más lejana. «Hay un contacto directo», concedió Yáñez hace algo más de un mes. «Estaría muy contento de seguir los máximos años posibles, ya veremos», añadió.

A finales del curso pasado ya hubo un contacto muy preliminar. El planteamiento que se barajaba entonces en los despachos de Mareo era presentar al jugador una propuesta de ampliación de contrato hasta 2028, con opción a llegar hasta 2029 en función del cumplimiento de alguna cláusula, lo que todavía no estaba muy claro. Todo quedó aparcado, no obstante, por el desenlace de la temporada y, sobre todo, la reconstrucción del proyecto. Ambas partes entendieron entonces que la prioridad era encarar bien el mercado de fichajes. De ahí que el capítulo de renovaciones permaneciera en un estado latente. Ahora se reactiva.

A sus 31 años –cumplirá 32 el próximo 12 de octubre–, Yáñez atraviesa uno de los momentos más estables de su trayectoria. Suma 85 partidos como rojiblanco, repartidos en dos temporadas y media, siendo el Sporting el club en el que más veces ha competido en toda su trayectoria profesional. Para Asier Garitano, igual que fue para Rubén Albés o, un año más atrás, para Miguel Ángel Ramírez, el portero de Lloret de Mar es un jugador capital por sus actuaciones. En estas seis primeras jornadas, estadísticamente, es el portero que más intervenciones ha hecho de Segunda, con 27, justo por delante de Édgar Badía, el portero de la Cultural Leonesa.

Su rendimiento, estable, no ha pasado desapercibido para algunos clubes de Primera División. El Rayo Vallecano era uno de los que le tenía en su agenda en el último mercado por si había algún movimiento en su portería. Ahora, con la reanudación de la competición, el club quiere atornillar su columna vertebral para los años venideros. «En estos meses el foco ha estado en la llegada de jugadores, pero ahora retomaremos las conversaciones para las posibles renovaciones», confirmó en el inicio de septiembre David Guerra.

Prioridad en la agenda

La ampliación de contrato de Yáñez está en la 'pole position' de las cuestiones que tiene que resolver a nivel deportivo el Sporting. No urge tanto, porque hay un mayor margen de maniobra la de Diego Sánchez, que tiene un año y medio más de contrato. Sin embargo, la idea del club es avanzar ya con ella, con una propuesta planteada para su renovación en un horizonte similar al de Yáñez.

A partir de ahí quedarán otros casos pendientes de jugadores que terminan este año, como son Christian Joel, Curbelo y Kevin Vázquez, que requerirán de un análisis mayor. Luego está la situación de Amadou, una situación muy diferente a las anteriores, puesto que su contrato incluye una cláusula ampliable a tres temporadas más si el Sporting considerase activarla. Ahora mismo, el delantero terminaría contrato también en el verano.