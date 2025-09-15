El Sporting no atina: 29 disparos para dos goles
La falta de puntería, sumada a los errores del equipo, propiciaron la derrota contra el Burgos
Gijón
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:11
El Sporting de Gijón de Asier Garitano regresó esta mañana al trabajo. La sesión se desarrolló en el campo número 1, a puerta abierta, y en ella participaron los futbolistas que fueron suplentes ante el Burgos. También Jesús Bernal, que sigue con su evolución. El resto, los titulares, trabajaron en el gimnasio en un entrenamiento de carácter más regenerativo.
La derrota de ayer deja herida por el guion del partido. Además de los desajustes en los tres goles del Burgos, el Sporting tuvo muchas dificultades para rentabilizar sus ocasiones. Pese a generar un importante caudal ofensivo (29 disparos, 9 de ellos a portería, 32 centros y 8 saques de esquina), solo logró marcar a través de Gelabert y Guille Rosas.
Al equipo, que lleva solo seis goles a favor y cinco en contra, le está costando mucho ser equilibrado en las áreas. A nivel defensivo, además, ha recibido tres goles en los dos últimos partidos.
El equipo, por otra parte, disfrutará mañana de jornada de descanso.
