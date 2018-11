Baraja: «El derbi es el mejor escenario para volver a ganar» «Mis jugadores están comprometidos y eso da argumentos para revertir la situación», asegura el técnico rojiblanco JOSÉ ÁNGEL GARCÍA Gijón Domingo, 11 noviembre 2018, 20:37

Rubén Baraja compareció en sala prensa con cierta resignación consciente de que el punto no sirve para las aspiraciones que tenía hoy el Sporting. «Es un punto insuficiente porque necesitabamos ganar. Pero no nos hemos rendido nunca y hemos luchado hasta el final. Reconforta el trabajo del equipo», señaló el preparador pucelano, que aplaude el comportamiento de sus futbolistas para reponerse, primero, del 0-1, y después del 1-2, «que ha sido un palo duro».

Precisamente, el compromiso mostrado por los jugadores es una inyección de moral para el técnico, muy discutido por un sector de la grada que pide su marcha. «Mis jugadores están comprometidos. Me da argumentos para creer que podemos dar la vuelta a la situación», subrayó el preparador, que fue preguntado precisamente por la presión que sufre el equipo cuando juega como local.

«En ciertos momentos te puedes sentir incómodo en tu casa con el ambiente, pero ya llevamos tiempo en esta situación. Hemos demostrado entereza. A mí particularmente no me afecta porque mis jugadores se han entregado», destacó el técnico que asume el reto que representa el duelo de rivalidad regional de la próxima semana. «El derbi no es un partido más. Es un partido que marca tendencias. Es el mejor escenario para volver a ganar y que sea un punto de inflexión».