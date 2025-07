CTIC invita a tomar conciencia de la fortaleza del ecosistema empresarial

Cristina Del Río Avilés Martes, 8 de julio 2025, 10:38 | Actualizado 10:57h. Compartir

En pocos sitios como Avilés se tiene tan claro que la industria del futuro pasa por la innovación. Tras el estado de «depresión colectiva» en el que quedó sumida la comarca como consecuencia de la destrucción de puestos de trabajo en las grandes empresas del metal, con Ensidesa a la cabeza, hubo que reinventarse y, unas cuatro décadas después, se puede ver consolidada una nueva realidad gracias a la apuesta por la tecnología y por la innovación. Hoy, el panorama empresarial es distinto porque la sociedad también es distinta, sin embargo todos esos trabajadores y profesionales que antes trabajaban en grandes factorías que ya no existen (ni volverán a existir) están ahora en una red más extensa, diversificada y con raigambre. Cómo del «desgarro de la crisis pueden surgir soluciones» y quiénes han sido los catalizadores de este cambio fue el objetivo del desayuno de trabajo celebrado el pasado viernes en el Centro de Empresas La Curtidora, organizado por este, por el Ayuntamiento de Avilés y por CTIC Centro Tecnológico con Asturias Innova, el proyecto de divulgación empresarial de este periódico, como moderador.

Los representantes de Room 2030, Windar Renovables, Sialtrónica, Girol Consulting y Satec fueron invitados a una puesta en común que dejó claro que las personas son importantes y que el ecosistema empresarial es fundamental para desarrollarse y crecer, pero que aún hace falta un trabajo de concienciación colectiva que permita a todas y cada una de esas empresas saber y tener confianza en la fortaleza de un ecosistema que permite competir en otros escenarios y mercados de tú a tú, tal como resaltó Pablo Cocoa, director general de CTIC.

Tras la introducción de José María Urbano, director de Asturias Innova; Laura García, responsable de I+D de Room 2030; Yeray Fernández, responsable de I+D de Windar Renovables; Daniel Álvarez, director general de Girol Consulting; Lorena Turrado, directora de I+D de Sialtrónica; Romualdo Castro, director territorial de Asturias y Galicia de Satec; y Pablo Coca y Eva Castaño, director general y directora de planificación y desarrollo corporativo de CTIC, respectivamente, introdujeron la trayectoria de cada una de sus compañías antes de abordar los obstáculos que encuentran en el día a día y su perspectiva de futuro. De contestar a las inquietudes relacionadas con el entorno o las gestiones con la administración pública se encargó el concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento, Manuel Campa. Por ejemplo, a las necesidades de espacio y de un 'sample box', es decir, un lugar en el que se puedan encapsular los productos o prototipos resultantes de un proceso de innovación que puso sobre la mesa Romualdo Castro. Lo habrá en la Manzana del Talento que se construirá en Valliniello, avanzó Campa, y la única condición para acceder será seguramente la pertenencia al Parque Tecnológico.

Manuel Campa

Director general de CTIC Pablo Coca «Debemos tomar conciencia de que formamos parte de un ecosistema con una fuerza brutal» Concejal de Desarrollo Urbano competencia» Manuel Campa «Cuando vienen clientes para futuros proyectos los llevamos a Idonial y a otras empresas para que vean que no son Director regional de SATEC en Asturias Romualdo Castro «¿Cuánto se invertiría en innovación antes de Ensidesa? SATEC va a cumplir 40 años, sería imposible sin innovación» I+D+i Sialtrónica Lorena Turrado «Empezamos a exportar sin quererlo. Primero nos contactaron de Reikiavik y luego de Grecia. El boca a boca funciona» I+D+i Room 2030 Laura García «Ahora es el momento de Room 2030. Nuestro sistema es disruptivo. En I+D es donde creo que más podemos aportar» CEO Girol Consulting Daniel Álvarez «La Inteligencia Artificial no va a quitar puestos de trabajo sino que va a dar trabajo para poder generar más»

Fue el edil el que profundizó en el problema de espacios que afronta Avilés como municipio a raíz del lamento de Daniel Álvarez, de Girol Consulting, tras haber tenido que dejar el Centro de Empresas La Curtidora. No solo por los precios competitivos de este hotel empresarial sino también por el acompañamiento y el calor personal que ejemplificaron en profesionales como José Luis Vega, responsable de Promoción del Parque Científico y Tecnológico Isla de la Innovación, y Ana Lamela, directora de La Curtidora. «Vamos a generar más espacios (...), pero somos una ciudad pequeña. Tenemos que tener espacios para la gente que sale de La Curtidora y, a la vez, procurar que los servicios se mantengan. Para ello necesitamos desarrollar los suelos. Ahora hay empresas que de un día para otro necesitan 40.000 metros para hacer acopios y Avilés tiene 300.000», explicó antes de referirse a los extensos plazos que se manejan. «A los terrenos de Baterías, que está en la última fase, igual les falta todavía un año y pico pese a tener la última fase adjudicada. La aprobación inicial del Parque Tecnológico la haremos después de verano. Sin alegaciones y sin problemas te lleva a aprobarlo definitivamente el próximo verano», expuso.

Si bien consideró que estos plazos pueden ser aceptables, o al menos asumidos por las grandes industrias, no ocurre así con las empresas representadas en el desayuno, que son la cara de esa nueva realidad más tecnológica y que, sin hacer mucho ruido, pueden presumir de haber marcado algunos hitos. CTIC, por ejemplo, organizadora de la cita. Veintidós años tratando de reducir la brecha digital de las empresas y desde 2003 alberga la oficina española del W3C (World Wide Web Consortium) por la que también aspiraban ciudades como Valencia o Barcelona. «Es un hito de valor incalculable y muy desconocido, además desde aquí lo presentamos para toda la comunidad en Latinoamérica», señaló Pablo Coca.

Fue el director general de CTIC el que subrayó algo que parece evidente, pero que cuesta interiorizar, que «ahora estamos en la revolución de la Inteligencia Artificial, que ha venido para quedarse y transformar muchísimas cosas. Tenemos que acompañar a esas empresas para que sean más competitivas y hacer esa transformación de modelo de negocio». En ese sentido, trabajan en dos líneas:la innovación incrementada y la innovación disruptiva.

Girol Consulting aborda proyectos de todo tipo para empresas que quieren automatizar sus procesos. Y fue su director general el que advirtió: «Ahora viene un mundo: la web 3.0.», que permite, entre otras funcionalidades, la facturación electrónica, comunicando directamente con la Hacienda Pública». Insistió en la importancia de este avance porque «no os imagináis la cantidad de autónomos que aún facturan en Excel. ¿Y si hay un robo? ¿Qué pasa con esas facturas?», se preguntó. Además, trató de quitar temores y expresó su convencimiento de que «la inteligencia artificial no va a quitar puestos de trabajo sino que va a dar trabajo para poder generar más».

Son tecnologías que no se pueden dejar pasar porque Romualdo Castro, director regional de SATEC en Asturias, y «avilesino que me tocó vivir la reconversión», subrayó que el actual «ecosistema no se parece en nada al anterior. ¿Cuánto se invertiría en innovación antes de los años 80, en el contexto de Ensidesa? SATEC va a cumplir 40 años. Es imposible llegar a esa edad sin innovación continua», indicó. En su opinión, el arraigo también ha sido muy importante y la «empresa que se crea aquí es muy difícil que se vaya». El concejal Campa resaltó, en este sentido, «la capacidad de la ciudad para buscar soluciones». Por ejemplo, Windar, que fue vendida a un fondo de inversión pero ha mantenido su sede principal en la ciudad porque «sabe que aquí hay soluciones». «Cuando vienen clientes aquí para futuros proyectos los llevamos a Idonial y a otras empresas para que vean (el entorno de innovación conjunto y) que no so competidoras», señaló.

Casi por alusiones, Yeray Fernández, de Windar Renovables, señaló que «hace dos años fuimos adquiridos por fondo de inversión y si se siguió apostando por Avilés es porque tiene algo diferenciador».

De ese 'algo diferenciador' no se es muchas veces consciente hasta que se sale a competir a otros mercados. En esto puso el foco Pablo Coca, de CTIC, y en su reflexión contó con el apoyo del concejal avilesino. «Tenemos un deber pendiente: todos los involucrados en estos ecosistemas debemos tomar conciencia de que formamos parte de un todo con una fuerza brutal porque es lo que nos posiciona. Tenemos una fortaleza por explotar que está identificada, diagnosticada, pero que en la práctica nos falta explotar». Y además añadió que «el tamaño de nuestras ciudades es ideal para la innovación porque nos da la ventaja para movernos muy rápido». Pero no todo iba a ser color de rosa: la «debilidad es que nos cuesta mucho consolidar la escala». «Es decir, llegamos a la primera parada en sprint, pero el que llega a meta es otro. Nos falta rematar», apuntó.

En ello están dos jóvenes empresas, Sialtrónica y Room 2030. Laura García, responsable de I+D+i de la segunda, una 'start-up' de construcción industrializada de viviendas, cuyo objetivo es introducir la tecnología en un «sector terriblemente tradicional y al que le cuesta cambiar». A pesar de la reticencia que muchas veces hay al cambio, reconoció que el hecho de haber sabido rodearse de valor, con las multinacionales del entorno, como apuntó José María Urbano, ha permitido persistir en una trayectoria y afirmar que «el momento de Room 2030 es ahora». «Nuestro sistema es disruptivo (...) y luego está la situación de la vivienda en España (...). En I+D es donde creo que más podemos aportar», valoró.

Lorena Turrado, directora I+D en Sialtrónica, la empresa más joven de todas, ofrece sistemas de seguridad vial para peatones, explicó que comenzaron a exportar sin proponérselo. «Nos contactaron de Riekiavik, luego vino Grecia, también sin buscarlo. Hace mucho el boca a boca, que lo prueben y vean que aporta valor y funciona». El problema lo tienen en la mano de obra, algo que parece ser compartido por todas, salvo por las tecnológicas. En este caso el problema es la competencia de mejores salarios y condiciones ofrecidas por empresas norteamericanas.