Cómo proteger tu ordenador, smartphone o tablet de los virus y ciberataques Vigila el acceso de los virus a tu ordenador. Los antivirus, la actualización del sistema operativo y evitar la ejecución de archivos desconocidos ayudan a prevenir los ciberataques EDUARDO PANEQUE Gijón Martes, 29 enero 2019, 14:17

Como sucede con la mayoría de 'Día D': llegan, leemos miles de informes, nos empapamos de decenas de datos, intentamos aplicar un montón de consejos, y ya. Los buenos propósitos se quedan archivados con el amanecer del nuevo día. Ese nuevo día es hoy y el asunto son la protección de datos en la red. Esta es una preocupación que, por su propia naturaleza, no viene de tan lejos. Desde hace 35 años, el 28 de enero se reserva para el Día Internacional de Protección de Datos coincidiendo con la firma del tratado internacional en esta materia. En España, 2019 es el primero año que lo hace con dos nuevas normativas en vigor y que han disparado el número de reclamaciones. Y eso sucedía ayer, hoy y, por supuesto, mañana.

Por un lado está el ejercicio de tus derechos (intimidad, olvido, etc); por otro, las obligaciones de las empresas (portabilidad, no retener tus datos, etc ); y siempre: la lucha contra los batallones de hackers, estafadores y 'spammers' que intentan acceder a nuestro ordenador y datos personales. Porque, si nos detenemos un segundo a pensar: ¿cuántos virus podríamos evitar cada vez que nos sentamos frente al ordenador, o miramos el smartphone o tablet? La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha elaborado un decálogo a tener en cuenta:

1 Un buen antivirus

... ¡y no olvidarnos de actualizarlo! Existen los antivirus gratuitos y de pago aunque, ante la duda, no deberías escatimar en tu ciberseguridad. Sea cual sea la elección, te aconsejamos que siempre lo descargues desde la página oficial del fabricante.

2 Actualizar el PC, tablet o smartphone

El sistema operativo se adapta a los nuevos tiempos y eso incluye el nuevo catálogo de virus. Por ello, es importante que siempre aceptes las actualizaciones recomendadas que sugiera tu dispositivo.

3 No ejecutar programas cuyo enlace nos llegue por email

El correo electrónico se ha convertido en una de las principales fuentes de entrada de virus. Ten cuidado con los enlaces que se adjuntan, especialmente si son archivos ejecutables (.exe). Debes resistir la tentación y ser precavido antes de proceder a cualquier instalación.

4 No enchufar un USB de origen desconocido

La palabra 'desconocido' es la clave. ¿Cuántas veces enchufamos un dispositivo a nuestro ordenador por la curiosidad de lo que contendrá? Como dice el dicho: «la curiosidad mató al gato».

5 Estar al día de los nuevos virus que circulan por la red

Hay que saber separar el grano de la paja. Al igula que intentamos ser ciudadanos informados que saben distinguir los bulos y las 'fake news', también esas amenazas que nos llegan vía mensaje de texto, email o whatsapp. ¿Por qué les hacemos caso?

6 Una copia de seguridad

Bien sea en la nube o en un USB, es recomendable tener una copia de seguridad de nuestros archivos personales. Es mejor prevenir que lamentar y todos podemos ser víctimas de un ciberataque que nos deje 'sin historia'.

7 Perfil de usuario

Todos somos muy amigos hasta el día en que tu colega ha permitido la entrada de un virus en tu ordenador. Es recomendable que definas los tipos de privilegios que tienen los distintos usuarios a los que das acceso a tu PC.

8 EL SENTIDO COMÚN

Así, en mayúscula porque ya se sabe que muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Ante la duda, no lo hagas.

Cualquier medida es poca para luchar contra los virus. El Día Internacional de Protección de Datos sirvió para recordar, una vez más, lo que debemos hacer todo el año. Las consecuencias están ahí: el borrado de información personal difícil de recuperar, el robo de datos sensibles (bancarios o similares) y la suplantación de identidad que nos puede meter en líos judiciales. A este respecto es importante que tengas a mano, tal y como recuerda la OSI, la dirección para realizar la denuncia lo antes posible. Los virus están a golpe de clic.