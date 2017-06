José Luis quería llevarse a Juani a Oviedo; a ella casi le da «un jamacuco» al verlo

«Mira que mujer más guapa y no se quiere venir conmigo a Asturias». Así terminó la breve cita de José Luis, de Oviedo, y Juani, residente en Badalona aunque oriunda de Talaván, Cáceres – pese a que él se empeñó en que era andaluza-. El prejubilado asturiano de 64 había acudido al programa de Cuatro 'First Dates' con mucha ilusión por encontrar pareja, pero no hubo suerte. El programa había pensado que podía encajar con Juani. «Casi me da un jamacuco al verlo», dijo la ama de casa de 62 años cuyo prototipo de hombre «sería Raphael».

Al que sí que le gustó su cita desde un primer momento fue a José Luis, quien, rápidamente la piropeó a la extremeña. Eso sí, lo hizo con más delicadeza que en la entrevista privada con el programa, donde dijo que «tenía un buen tipo, buen cuerpo y buen trasero». Incluso fue más allá y dijo que, como era «un buen potro» le iba «a dar caña» y ella «iba a quedar a gusto». No obstante, pese al entusiasmo puesto por el asturiano, Juani se cerró en banda. A decir verdad parecía que entre ambos no había muchas cosas en común. A él le gusta el baile y ella prefiere la gimnasia y la piscina. Él quería llevarse una foto de ella y ella no quería oír hablar del tema. En lo que sí estaban de acuerdo es en cambiarse el teléfono y ser amigos, pero Juani dejó claro que nada más. Al final, José Luis le deleitó con una tonada en plena cena.