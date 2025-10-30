La mejora de la zona rural, el eje del presupuesto de Carreño para 2026

Vía libre a los presupuestos del año que viene en Carreño. El equipo de gobierno de Carreño (IU-Somos) ha pisado el acelerador ... para que no ocurra con el presupuesto del año que viene lo de las cuentas en curso, que se aprobaron ya avanzado el año, y este mismo jueves sometió su proyecto presupuestario a aprobación inicial en Pleno.

Y las cuentas salieron adelante, con los votos a favor del equipo de gobierno (siete ediles) y la abstención del PSOE (cinco). Los dos exconcejales del PP también se abstuvieron.

Ascienden las cuentas presentadas por el equipo de gobierno, que encabeza Ángel García (IU), a 17.189.215,06 euros, en un proyecto continuista con el del año en curso. La mejora de la zona rural del concejo de Carreño, a través de diversas partidas que entre todas suman más de 400.000 euros, e iniciativas pensadas en la población mayor guían el presupuesto.

A desbroces se dedica una partida de 126.500 euros, además de fijar otros 150.000 para el plan integral de la zona rural. Cifras a las que se suma el plan antiincendios (35.362 euros) y también, por ejemplo, la subvención al certamen de ganado de Piedeloro (39.000). Además de 75.389 euros para mantenimiento de las vías públicas. Y 2.000 euros para el transporte desde los centros educativos de la zona rural a actividades culturales, sin olvidar los 37.000 euros para festejos en la zona rural.

También habrá, para el conjunto del concejo, 110.000 euros para el contrato de siega y mantenimiento de las zonas verdes.

Las inversiones previstas por el equipo de gobierno ascienden a 444.862 euros.

La adecuación del antiguo casino en un centro de pensionistas tiene su reflejo en las cuentas con 30.000 euros. También se crea una nueva partida de 5.000 euros para actividades con la Tercera Edad.

Todo dentro de un presupuesto en el que la partida genérica para gastos en bienestar social asciende a 1.692.669,88 euros.

Los gastos de personal, por su parte, se llevan 7,2 millones del presupuesto, mientras que los gastos corrientes en bienes y servicios suman 7,5 millones. A cultura se destinan 1.183.110 euros, un apartado en el que, además de llevar las actividades culturales a las zonas rurales (41.406 euros), se incluye el proyecto museístico Lanchas, un itinerario turístico-pesquero, con 36.000 euros.

Deportes se lleva 411.000 euros y a subvenciones nominativas se destinan 173.000.

Dentro de las cuentas, también hay una partida de 10.000 euros para el mantenimiento de los colegios y otros 163.025 para reforzar el servicio de limpieza de los centros educativos.

Se refuerza, además, la partida creada para actividades con los usuarios del CAI con un aumento del 20%. También se incrementan las partidas para el alumbrado navideño y fuegos artificiales, 5.000 y 3.000 euros más.

«Nos abstenemos porque Carreño necesita un presupuesto más justo, más social y más coherente con las necesidades reales de su gente, pero no queremos bloquear la gestión municipal», dijo el PSOE. «Agradecemos la abstención, que nos den la capacidad de dejarnos trabajar», dijeron en el equipo de gobierno a los socialistas.

El PP argumentó su voto en contra por el que considera elevado gasto corriente que, lamentó, deja la inversión en algo más de 444.862 euros. Vox también votó el contra, aludiendo además a la «anomalía» que supone el respado, en forma de abstención, de los dos exediles del PP a unas cuentas de IU-Somos.