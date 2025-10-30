El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Sesión plenaria de octubre en Carreño. E. C.

La mejora de la zona rural, el eje del presupuesto de Carreño para 2026

El equipo de gobierno, IU-Somos, saca adelante la aprobación de unas cuentas que ascienden a 17,1 millones con la abstención del PSOE

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:38

Vía libre a los presupuestos del año que viene en Carreño. El equipo de gobierno de Carreño (IU-Somos) ha pisado el acelerador ... para que no ocurra con el presupuesto del año que viene lo de las cuentas en curso, que se aprobaron ya avanzado el año, y este mismo jueves sometió su proyecto presupuestario a aprobación inicial en Pleno.

