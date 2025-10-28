El PP cuestiona las supuestas «irregularidades» en las elecciones a director del Mumi

El proceso para elegir un nuevo director del Museo de la Minería y la Industria de Asturias (Mumi), en El Entrego, y las ... supuestas «irregularidades» que denunciaron el SOMA y CC OO respecto al proceso formaron parte del orden del día de la comisión de Cultura en la Junta General del Principado este martes.

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons pidió «explicaciones» a la consejera Vanessa Gutiérrez al respecto, porque cree que ambos sindicatos solicitaron la «anulación» del proceso de selección, algo que la consejera alegó que «no le constaba» y que el proceso había quedado recogido «en un informe» que se acoge a las bases.

Cuervas-Mons cuestionó entonces por qué tanto el SOMA como CC OO tuvieron dudas durante al proceso, argumentando el «cambio de criterios» para admitir títulos universitarios previos a la aplicación del plan Bolonia o el nivel de inglés.

Gutiérrez especificó entonces cómo había sido todo el proceso de nombramiento, desde la presentación de 44 solicitudes, la selección de doce, las fases en las que se valoraron requisitos y méritos, hasta que sólo quedaron cuatro aspirantes que se redujeron a uno. Este sería Cristina Cantero, la hasta ahora directora del Museo Etnográfico del Oriente.

Todo el desarrollo de las fases de selección, repitió, se «desenvolvió» según las bases del Patronato y quedó un nombre (el de Cantero) que se aprobó, señaló, «sin ningún voto en contra» en una reunión a principios de mes.

Ahora mismo, precisó, hay un periodo de evaluación tras haber concluido los diez días para presentar alegaciones. Una vez atendidas es cuando se dará a conocer el nombre del que será el nuevo director durante los próximos cinco años y que relevará a Santiago González Romero, quien dirige las instalaciones desde 1987.