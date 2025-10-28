El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada del Museo de la Minería, en El Entrego Juan Carlos Román

El PP cuestiona las supuestas «irregularidades» en las elecciones a director del Mumi

La consejera Vanessa Gutiérrez sostiene que todo se «desenvolvió» según las bases del Patronato y que a principios de octubre se aprobó un nombre

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

El Entrego

Martes, 28 de octubre 2025, 22:38

Comenta

El proceso para elegir un nuevo director del Museo de la Minería y la Industria de Asturias (Mumi), en El Entrego, y las ... supuestas «irregularidades» que denunciaron el SOMA y CC OO respecto al proceso formaron parte del orden del día de la comisión de Cultura en la Junta General del Principado este martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

