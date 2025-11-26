La consejera de Salud aborda las necesidades de Siero con una delegación municipal

Una delegación del Ayuntamiento de Siero, encabezada por el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', mantuvo este miércoles un encuentro con la consejera de ... Salud, Concepción Saavedra. Entre los asuntos que se querían poner sobre la mesa estaba la necesidad de reforzar el servicio con más médicos en Lugones y en La Fresneda, así como la próxima ampliación del centro sanitario de El Berrón.

La titular regional ya afirmó recientemente que en Lugones la espera asistencial, que estaba entre cinco y seis días, se está reduciendo gracias a la incorporación de nuevos profesionales. En La Fresneda, indicó, el servicio de pediatría se cubre mediante dos medias mañanas semanales con facultativos de Lugones y tres tardes semanales presenciales en Lugones para los vecinos de la urbanización. «La idea es que haya un pediatra en diciembre para la urbanización y en enero, en Lugones».

Sobre el centro de salud de El Berrón, el Ayuntamiento ya está en disposición de ceder al Principado un bajo comercial para poder ejecutar la ampliación del centro de salud de El Berrón. El alcalde firmó la semana pasada una permuta con el propietario, por la que este recibirá a cambio otro local de titularidad municipal ubicado en el barrio de La Isla de La Pola. El Consistorio logra, de este modo, 222 metros cuadrados valorados en 125.000 euros.

«Existe una demanda y una reivindicación de los vecinos y de los profesionales en El Berrón para ampliar las instalaciones sanitarias», explicó el regidor. Es por eso que la propia consejería había pedido el local anexo; a cambio, el Principado acometerá las obras necesarias para su adecuación«.