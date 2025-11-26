El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de la delegación municipal del Ayuntamiento de Siero, encabezada por el alcalde Ángel García; el edil de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad; la portavoz de la Plataforma Vecinal La Fresneda, Alejandra Cuadriello, y la portavoz municipal de Izquierda Unida, Teresa Álvarez, con la consejera de Salud, Concepción Saavedra, y el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García E. C.

La consejera de Salud aborda las necesidades de Siero con una delegación municipal

Más médicos y la ampliación del centro sanitario de El Berrón, entre las inquietudes en el concejo  

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:47

Comenta

Una delegación del Ayuntamiento de Siero, encabezada por el alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', mantuvo este miércoles un encuentro con la consejera de ... Salud, Concepción Saavedra. Entre los asuntos que se querían poner sobre la mesa estaba la necesidad de reforzar el servicio con más médicos en Lugones y en La Fresneda, así como la próxima ampliación del centro sanitario de El Berrón.

