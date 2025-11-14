Llanera inicia las charlas informativas sobre el Plan General de Ordenación

La primera charla informativa del Plan General de Ordenación (PGO) de Llanera se celebró este viernes en la Casa Municipal de Cultura ... de Lugo. El Ayuntamiento publicó recientemente en web toda la información relativa a la aprobación inicial del pasado 15 de octubre y recuerda que será posible pedir cita para atención presencial.

Este mes sólo habrá una charla informativa más, el miércoles 19, en la Casa de Cultura de Posada a las 19.30 horas. En diciembre habrá otras tres: el viernes 5 (12 horas) en el Centro Social de San Cucao; el viernes 12 (12 horas), en el Centro Social de Santa Cruz; y el miércoles 17 (19.30 horas), en el Centro Social de Ferroñes. En enero se darán las últimas dos charlas: el miércoles 7 (19.30 horas), en el Centro Social de Villabona, y el miércoles 14 (19.30 horas), en el Centro Social de Pruvia.

Todo lo relacionado con el Plan General y el Catálogo Urbanístico está disponible al público en el apartado de tramitaciones de la web del Ayuntamiento. Si se pincha en el enlace se podrá acceder a todo lo necesario, desde el acuerdo plenario del pasado mes, hasta el resumen ejecutivo, el plan y el estudio ambiental.

Es en este mismo apartado donde se pude solicitar la cita previa para consultas más concretas, es una opción disponible para aquellos ciudadanos que quieran acercarse a la Oficina Técnica Municipal para resolver dudas. El periodo para reservar cita comenzará este martes 18 y estará abierto hasta el 23 de enero. Los horarios de consulta estarán asistidos por el personal técnico municipal: lunes y viernes de 12 a 14 horas, miércoles de 12 a 14 y de 16 a 19 horas; martes y jueves de 9 a 11 horas.

Este plazo para solicitar cita previa se basa en el periodo de información pública. Comenzará al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) de la aprobación inicial del PGO y está prevista que aparezca el lunes 17. A partir de entonces y durante 45 días hábiles, los ciudadanos interesados podrán consultar presencialmente la documentación, así como a través de la web.

Una vez terminado el plazo, se llevará al Pleno de Llanera la aprobación provisional del PGO.