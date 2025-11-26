El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El consejero Borja Sánchez, en una sesión de la Comisión de Seguridad Minera de julio. Juan Carlos Román
Tragedia minera en Asturias

El consejero Borja Sánchez subraya que la mina de Cangas del Narcea no dio «ningún síntoma o señal» del derrumbe mortal

La Guardia Civil, acompañada de la Brigada de Salvamento Minero, inspeccionó la zona del accidente el martes, mientras que el Servicio de Minas está pendiente de hablar con los testigos

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:42

Comenta

El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, ha reiterado que el accidente ocurrido el viernes en la mina de Vega de Rengos ( ... Cangas del Narcea), cuando un techo se derrumbó acabando con la vida de los mineros Óscar Díaz y Anilso Soares, fue «súbito y fortuito». El día anterior dos inspectores del Servicio de Minas habían revisado ese taller de trabajo emitiendo un informe favorable. «No había ningún síntoma o señal de lo que iba a ocurrir», expresó el consejero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El consejero Borja Sánchez subraya que la mina de Cangas del Narcea no dio «ningún síntoma o señal» del derrumbe mortal

El consejero Borja Sánchez subraya que la mina de Cangas del Narcea no dio «ningún síntoma o señal» del derrumbe mortal