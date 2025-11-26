El consejero Borja Sánchez subraya que la mina de Cangas del Narcea no dio «ningún síntoma o señal» del derrumbe mortal

El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, ha reiterado que el accidente ocurrido el viernes en la mina de Vega de Rengos ( ... Cangas del Narcea), cuando un techo se derrumbó acabando con la vida de los mineros Óscar Díaz y Anilso Soares, fue «súbito y fortuito». El día anterior dos inspectores del Servicio de Minas habían revisado ese taller de trabajo emitiendo un informe favorable. «No había ningún síntoma o señal de lo que iba a ocurrir», expresó el consejero.

Sánchez se reunió esta mañana con la Comisión de Seguridad Minera para compartir los primeros datos de las pesquisas con sindicatos y representantes empresariales del sector. El consejero quiso ser «muy prudente» sobre las causas del accidente y los plazos para tener un informe completo del mismo. «Ahora toca trabajar, el Servicio de Minas pudo entrar en la mina el viernes y ahora tomará declaración a los testigos y hará inspecciones visuales sobre el terreno», agregó. Lo que sí ratificó es que la empresa titular de la concesión, Tyc Narcea, «está comprobado que sí tomaba medidas de seguridad».

Las pesquisas por parte de la administración avanzan, como también lo hacen las de la Guardia Civil. A primera hora del martes agentes de la Policía Judicial inspeccionaron el lugar de los hechos, acompañados por efectivos de la Brigada de Salvamento Minero, según confirman fuentes del Instituto Armado. De las diligencias se ha hecho cargo el Tribunal de Primera Instancia de Cangas del Narcea.