Los diputados, durante una sesión de la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo que se celebra en la Junta General. Mario Rojas

El director general de Gestión Forestal defiende la actuación del Servicio de Montes en el caso de la mina de Cerredo

Javier Vigil niega contacto alguno con la empresa y explica que «ante los informes recurrentes de la guardería» se pidió explicaciones a Minas, que enmarcó lo que estaba ocurriendo en el proyecto de explotación. A partir de ahí, dijo, «Montes tiene poco que decir»

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:21

«Ante los informes recurrentes de la Guardería de Medio Natural (en el entorno de la mina de Cerredo), el Servicio de Montes, a ... través del jefe de sección, consideró necesario abrir un expediente y solicitar un informe de la situación a Minas. Cuando desde Minas se informó de que todas las actividades que habían sido objeto de informes por parte de los guardas estaban enmarcadas en un proyecto de concesión minera en fase de restauración, el asunto pasa a ser de Minas y Montes tiene poco que decir». Con estas palabras, el director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, trató de explicar que, pese a que las continuas actas de los agentes de Medio Natural alertando de posibles irregularidades en el entorno de la explotación minera —donde el pasado 31 de marzo murieron cinco personas— sí llegaban a su departamento y fueron oportunamente tramitadas, el margen de actuación del Servicio de Montes era muy reducido. Además, negó de forma rotunda haber mantenido contacto con responsables de la empresa o con la Dirección General de Minas para abordar cuestión alguna en relación con este yacimiento.

