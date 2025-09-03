David Villar: «Ningún agente de medio natural ha dejado de investigar por injerencias de otras consejerías»

Ni mantuvo contacto con los empresarios de la mina de Cerredo (Degaña), donde cinco personas murieron el pasado 31 de marzo, ni ... tuvo conocimiento de posibles irregularidades en el interior de la misma. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, fue rotundo ante las preguntas de los diputados en la comisión de investigación parlamentaria que se celebra estos días en la Junta General para arrojar luz sobre posibles responsabilidades políticas en este siniestro.

Villar fue, de hecho, el primer responsable político en activo que acudió como compareciente, aunque en los primeros minutos del interrogatorio quedó claro que aportaría poco a la investigación. Explicó que los agentes de medio natural tienen capacidad para emitir informes o actas de las observaciones que realizan a lo largo del día —que se cuentan por miles— y, en caso de delito grave, interponer denuncia o incluso acudir directamente a la Fiscalía de Medio Ambiente, procedimiento que aseguró es habitual. No obstante, aclaró que estos informes se elevan a la dirección general competente y por ello insistió en que él «no tuvo conocimiento» de la denuncia presentada por el agente José Manuel Carral. «Yo no resuelvo expedientes de montes ni de minería; resuelvo los expedientes vinculados a mis competencias. Por eso, en este caso, no tuve en su momento conocimiento porque no es una materia de mi competencia», insistió. Villar reconoció que sólo conoció los informes de los agentes medioambientales que apuntaban a posibles irregularidades tras el accidente y cuando se dispuso a preparar su comparecencia en esta comisión.

El actual director general de Custodia del Territorio, y en la anterior legislatura director general de Medio Natural y Planificación Rural, defendió la «posición de autoridad» y la «capacidad de defensa jurídica» de los agentes de medio natural, considerados agentes de la autoridad. Por ello, puso en duda que pudieran haberse visto condicionados por decisiones de otras consejerías, como sugirieron algunos comparecientes. «No me consta que ningún agente haya frenado su actividad investigadora o de custodia del territorio por ninguna injerencia de otra consejería», declaró.

Restauración del entorno

Eso sí, reconoció que, como en todos los ámbitos de la Administración, el cuerpo de agentes «tiene un margen de mejora importante en la gestión». En ese sentido reivindicó «más recursos, más apoyo, mayor reconocimiento social y una mejora continua en procedimientos y coordinación con otras administraciones». Y aunque asumió también su parte de responsabilidad en ese margen de mejora, rechazó que exista «descoordinación».

A preguntas de los diputados, el director general explicó que su intervención en relación con la mina de Cerredo se limitó a trasladar un informe favorable encargado por la Dirección General de Minas para la restauración del entorno del yacimiento, al afectar el proyecto al Parque Natural de Fuentes del Narcea. Sobre el hecho de que este expediente se hubiera resuelto en solo tres semanas, algo que pareció sorprender a los diputados en la comisión de investigación, Villar defendió el trabajo «constante y diligente» de los directores de los parques y aseguró que las resoluciones se tramitan siempre por «riguroso registro de entrada».