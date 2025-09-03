El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director general de Custodia del Territorio, David Villar, a la izquierda de la mesa, donde están los diputados Delia Campomanes, Covadonga Tomé y Luis Venta. Mario Rojas
Comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo

David Villar: «Ningún agente de medio natural ha dejado de investigar por injerencias de otras consejerías»

El director general de Custodia del Territorio niega haber tenido contacto con empresarios de Cerredo ni conocimiento de denuncias sobre la actividad minera

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 06:29

Ni mantuvo contacto con los empresarios de la mina de Cerredo (Degaña), donde cinco personas murieron el pasado 31 de marzo, ni ... tuvo conocimiento de posibles irregularidades en el interior de la misma. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, fue rotundo ante las preguntas de los diputados en la comisión de investigación parlamentaria que se celebra estos días en la Junta General para arrojar luz sobre posibles responsabilidades políticas en este siniestro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  7. 7 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  8. 8 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  9. 9

    El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio David Villar: «Ningún agente de medio natural ha dejado de investigar por injerencias de otras consejerías»

David Villar: «Ningún agente de medio natural ha dejado de investigar por injerencias de otras consejerías»