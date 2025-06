Aena insiste: no contempla devolver la ambulancia al aeropuerto de Asturias

No ha atendido las peticiones del comité de empresa del aeropuerto de Asturias. Ni de los profesionales de emergencias. Tampoco lo hizo del Principado, ... desde donde dos consejerías diferentes, la de Salud, por un lado, y la de Movilidad, por otro, le enviaron correos, le hicieron llamadas e incluso, se mantuvieron reuniones presenciales. Ni con la petición expresa y pública del presidente asturiano, Adrián Barbón. Y tampoco atenderá ahora la del Senado, que ayer aprobó una moción presentada por el PP y apoyada por el PSOE para exigir a Aena que devuelva al aeropuerto de Asturias el servicio de ambulancia que eliminó el pasado 30 de abril. De hecho, en el ente que gestiona los aeropuertos de todo el país sorprendió que el pasado día 22, la consejera de Salud anunciara en la Junta que iba a haber una reconsideración.

Tras la resolución del Senado, Aena ha vuelto a insistir en la respuesta ya conocida. «El pasado 1 de enero de 2025 entró en vigor el Protocolo de Prestación del Servicio de Asistencia Sanitaria en los aeropuertos de la red de Aena, que no exige disponer de una ambulancia asistencial de soporte vital básico en aquellos aeropuertos con menos de 4.000.000 pasajeros al año», algo que no sucede en Asturias, donde aún no ha roto su techo de los dos millones.

Explica Aena que el nuevo protocolo «establece que en este tipo de aeropuertos la atención primaria de urgencia y el traslado sanitario de urgencia quedan cubiertos por el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización». Por lo que entiende que «todos los aeropuertos de la red de Aena, entre ellos el de Asturias, tienen garantizados los primeros auxilios y el traslado a centros médicos, bien mediante asistencia presencial en el propio aeropuerto o mediante acuerdos o convenios con entidades sanitarias locales».

En ese sentido, vuelve a mencionar el «Acuerdo de Coordinación entre el Aeropuerto de Asturias y la Unidad de Coordinación de Atención a las Urgencias Médicas (SAMU) del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), que garantiza la atención a todos los pasajeros, usuarios y trabajadores». Y lo hace pese a que desde la consejería de Salud ha explicado que ese acuerdo «está firmado en base a que el aeropuerto de Asturias disponga de ambulancia», algo que no ocurre desde el pasado 30 de abril. Un día en el que no solo se cerró el servicio, sino que los 10 trabajadores de la plantilla del mismo se quedaron sin trabajo.

Asunto judicializado

Mientras Aena se mantiene en sus trece, continúa abierta la vía judicial abierta por UGT de servicios de emergencia y por el comité de empresa del aeropuerto asturiano. Ambos recuerdan que el servicio de ambulancia está respaldado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) e incluido en el convenio colectivo.

El ente que gestiona la red aérea quiere dejar claro que «la asistencia de primeros auxilios en todos los aeropuertos, incluido el de Asturias, siempre está cubierta: disponen de desfibriladores semiautomáticos entre columnas de rescate cardíaco y desfibriladores de maletín. Los desfibriladores están considerados como la mejor herramienta médica para actuar a tiempo ante una parada cardio-respiratoria, mejorando de este modo la supervivencia de los afectados por un infarto de miocardio. El personal del aeropuerto ha recibido formación para el uso de desfibrilador de acuerdo a la legislación. En esta formación se incluye también la atención en primeros auxilios».

Además que «reitera su compromiso con el pasajero, el ciudadano y con todos los trabajadores por velar siempre por su seguridad e integridad, cumpliendo con la normativa aplicable, incluida la normativa de carácter internacional de OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) en materia de asistencia sanitaria aeroportuaria, tanto en lo relativo a primeros auxilios como a acuerdos para el traslado de urgencia a centros médicos».