En directo: así afecta el apagón en Asturias

15:04

En la estación de Alsa de Gijón, grandes colas y se funciona con normalidad, dando plazas en los autobuses según se van llenando, pues ni las máquinas ni el sistema de reservas funciona. Esto lo hacen en el corto recorrido: Oviedo, Avilés, Aeropuerto, Luanco… en viajes fuera de Asturias no están vendiendo billetes, porque no pueden saber si los autobuses están llenos o no.