Asturias, otra vez anegada tras las intensas tormentas Un equipo de bomberos rescata a una anciana de una vivienda inundada en Castrillón. / Marieta El desbordamiento de ríos obliga a evacuar el Hospital de Arriondas y afecta las comunicaciones. Se cortaron el tránsito ferroviario de Feve, la rampa de Pajares, varias cercanías de Renfe y 22 carreteras de la región MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 24 enero 2019, 10:41

Los desbordamientos de arroyos y ríos, los desprendimientos y corrimientos de tierra, las inundaciones de bajos y viviendas, los cortes de carretera y de vías ferroviarias se han sucedido desde ayer en Asturias como consecuencia de la lluvia, el deshielo y el fuerte oleaje. Aunque poco a poco, parece que el Principado va recobrando la normalidad.

Adif restablece la circulación de las líneas Gijón-Avilés, Gijón-El Berrón y Oviedo-El Berrón-Infiesto

Adif ha restablecido sobre las 09.00 horas de esta mañana la circulación en las siguientes líneas de la Red de Ancho Métrico Gijón-Avilés, Gijón-El Berrón y Oviedo-El Berrón-Infiesto.

Debido al fuerte tremporal que afecta a Asturias, Adif decidió en la tarde de este miércoles proceder a la suspensión del tráfico ferroviario en el ámbito de la Red de Ancho Métrico de Asturias, concretamente entre las estaciones de Muros de Nalón y Ribadesella. Se mantendrá el tráfico entre Ferrol y Muros de Nalón, por un lado, y entre Ribadesella y Bilbao, por otro.

El Ministerio de Fomento adoptó esta decisión desde las 17.30 horas de esta tarde, y como medida preventiva ante las numerosas incidencias que se están sucediendo durante todo el día por las inclemencias meteorológicas.

Evacuación del Hospital de Arriondas

Siempre que hay una alerta por fuertes lluvias, la región se prepara para quedar prácticamente paralizada. Y esto volvió a ocurrir ayer, con la evacuación preventiva del 38 pacientes del Hospital de Arriondas y 20 personas de una residencia geriátrica de dicha localidad, el corte total de los servicios ferroviarios de Feve, el cierre de la rampa de Pajares, varias líneas de cercanías de Renfe con problemas y 22 carreteras, tanto de la red regional como de la nacional, cortadas por lo que las autoridades denominan «incidencia meteorológica» y que generalmente suele coincidir con argayos, desbordamientos de ríos o generación de balsas de agua. A esta situación se unió un fuerte temporal de mar, que azotó la costa con olas de hasta 7,23 metros de altura pero que durante todo el día rondaron los seis metros.

Es cierto que las precipitaciones fueron muy importantes, recogiéndose en solo 24 horas hasta 126,3 litros por metro cuadrado en la estación de control de la CHC en El Condado (Laviana), 108,2 en Puentelles (Peñamellera Baja) y 101,2 en Sama (Langreo). Pero, en teoría, Asturias debería ser una región preparada y acostumbrada. Pero parece que no, pues fue preciso desalojar varias viviendas inundadas en Trubia y en Mieres. En la primera, por una cascada que inundaba la zona, y en la segunda, por un argayo.

Seis ríos asturianos siguen en alerta por el aumento del nivel del agua

Media docena de ríos asturianos se encuentran este jueves en alerta por el aumento de su caudal tras las intensas lluvias que desde este martes están afectando a gran parte del Principado. Además, hay otros ocho ríos en prealerta por las elevadas precipitaciones, según información de la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico consultada por Europa Press.

El río Nalón es uno de los más afectados, registrando un caudal de 4,48 metros en El Condado (Laviana), los tres metros a su paso por Sama, los 7,02 metros en Palomar (Ribera de Arriba), y 7,10 metros en Grullos (Candamo). En estos puntos se espera que el caudal del río continúe aumentando en las próximas horas salvo en El Condado, próximo a los embalses de Tanes y Rioseco.

También el Sella está en situación de alerta en prácticamente todo su cauce, alcanzando los 3,91 metros en Pervís (Amieva), los 6,51 metros en Cangas de Onís, y los 6,80 metros en Arriondas (Parres). Solo en Arriondas se espera que la tendencia sea estable, mientras en el resto de puntos el caudal va descendiendo.

Además, el Narcea a su paso por Quinzanes mantiene una tendencia estable y un caudal de 3,78 metros; el Trubia en su desembocadura al Nalón baja con un caudal de 4,09 metros de altitud; el Cares en Mier baja a 4,37 metros a su paso por Mier; y el Deva, a su paso por Panes, alcanza los 5,74 metros.

Por otro lado, están en situación de prealerta el río Negro, en Luarca (Valdés); el Esva, a su paso por Trevías (Valdés); el Narcea en Requejo; el Lena en Vega del Rey; el Pigüeña, en Puente San Martín (Belmonte de Miranda); el Linares en Villaviciosa; el Piloña en Ozanes; el Ponga en Sobrefoz; y el Deva en Puentelles.

Galería. El río Sella se desbordó en la localidad de Santianes, en el concejo de Ribadesella, causando daños en las propiedades de los vecinos. / Nel Acebal

Dos puertos de montaña asturianos permanecen cerrados y cuatro requieren cadenas

Las nevadas caídas en la región durante las últimas horas mantienen cerrado al tráfico el puerto de San Isidro y el de Tarna, según informa la página web del 112 Asturias, mientras que se hace necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de La Colladona, Somiedo, San Lorenzo y Ventana.

También está cerrada al tráfico la carretera que une Covadonga con Los Lagos; la AE-6 Collanzo-Casomero, la CD-2 Sandiche a Ferreras, la LN-8 entre Tuiza y el Puerto de La Cubilla y la SM-7 Blomea-Las Quintanas.

Además de la AS-236 Grullos-Pañaullan entre el curce de Santoseso hasta Grullos, la CU-5 de Villeirín, la AS-17 Avilés-Riaño, la AS-355 La Peña-Frieres por un argayu en el punto kilométrico 2:400; la AS-252 Laviana-abañaquinta por hundimiento en el kilómetro 7.700 y la AS-343 Puertas-Panes por Villanueva en el kilómetro 23.900 por inundación.

También la AS-16 Soto del Barco-Cornellana del 1,400 hasta Cornellana, la AS-236 Grullos-Peñaullan del cruce de Santosesos hasta Grullos, la AS-369 Salas-Pravia, la AS-16 Soto del Barco-Cornellana, AS-369 Salas-Pravia, AS-391 La Piñera-La Camperona cortada por desprendimiento en el kilómetro 1.200 y la AS-33 Santalla-Vilanova por corte en el kilómetro 10,500 con señalización y desvios alternativos.

Para finalizar, está cortada la N-634 entre los kilómetros 327-341, por inundación con desvíos en Llovio y El Portazgo.

Los vecinos también critican que los responsables de algunos embalses, como el de Rioseco, desaguaron importantes caudales, lo que pudo influir en que aguas abajo se produjeran inundaciones.

A la vista de que parece inevitable que surjan estos problemas cuando hay fuertes lluvias, el Principado activó el nivel 0 del Plan de Inundaciones. Y fueron muchos los asturianos que llamaron al 112-Asturias alertando de incidentes. Hubo 2.069 llamadas. Se registraron 159 incidentes, con 34 inundaciones, 61 cortes de carretera y siete limpiezas viarias. Además, fue necesario suspender las clases en un colegio y un instituto de Arriondas, dos colegios de Laviana y Caso y un instituto de Noreña.

«Tienden a estabilizarse»

Pero no se sabe si ha pasado lo peor, porque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo para hoy, por precipitaciones que en solo doce horas pueden dejar hasta 40 litros por metro cuadrado en el litoral asturiano, Picos de Europa y el resto de la cordillera. Más optimista se mostró el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez -que estuvo en contacto en todo momento con el presidente del Principado, Javier Fernández, que se encuentra en Madrid, en la feria de turismo Fitur-, quien explicó que «las intensas lluvias de las últimas horas tienden ya a estabilizarse». Además, se congratuló de que «finalmente no se han cumplido los peores pronósticos», a pesar de todas las incidencias que se registraron, con «afectaciones importantes», eso sí sin daños para las personas. No obstante, el consejero de mostraba expectante ante lo que pudiera ocurrir por la noche. Esa mejoría la parece ratificar la CHC, cuyos últimos datos indicaban una estabilización de los cauces, salvo el del Narcea, quizá también debido al desembalse del pantano de La Barca, como critican los vecinos.

En previsión de que la situación vaya a más, la propia delegada del Gobierno, Delia Losa, remarcó que «estamos combatiendo los efectos del temporal con recursos propios, aunque estamos en contacto con Protección Civil estatal por si fuera necesario que las fuerzas estatales intervengan de inmediato». Y es que incluso habló de echar mano de recursos como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Susto en la mar

Quieren sí tomaron todas las precauciones fueron los hombres de la mar, con la flota bien amarrada y a resguardo en puertos seguros, como los de Gijón y Avilés. Eso sí, se produjo un susto. Fue el caso del mercante español 'Muros', que, procedente de Portugal y con destino el puerto de Avilés, en lastre y con nueve tripulantes a bordo, decidió capear el temporal en la ría de Viveiro. El problema llegó cuando de repente se quedó sin máquina y corría el peligro de chocar contra las rocas. De inmediato se puso en acción el personal de Salvamento Marítimo: «Pudimos llegar a tiempo y darle remolque», explicó el capitán marítimo de Burela (Lugo), Fernando Otero, aunque reconoció que «la operación fue delicada debido al mal tiempo y a que había muy mala mar».

A pesar de que el personal de salvamento y de los remolcadores están muy adiestrados en estas lides, fue «al segundo intento cuando pudimos hacer firme el remolque en el barco y sacarlo de la zona de peligro», dijo el capitán marítimo. El 'Muros', uno de los cargueros habituales de los puertos de Avilés y El Musel, deberá quedar en las dársenas de Celeiro para reparar la máquina, antes de reemprender viaje.

Síguenos en: