¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Concentración en defensa de la Brigada de Salvamento Minero. Pablo Nosti.

La Brigada de Salvamento Minero retrasa su renuncia hasta el 31 de enero para negociar

Hunosa se abre a desbloquear con una comisión el conflicto por las 9.000 horas extra impagadas acumuladas por los brigadistas

Azahara Villacorta

Azahara Villacorta

Gijón

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:50

Las presiones de alcaldes, sindicatos y ciudadanía en defensa de la histórica Brigada de Salvamento Minero han surtido efecto. CC OO y SOMA-Fitag- ... UGT acaban de informar de que han conseguido que la dirección de la empresa pública Hunosa retome el diálogo social y negocie con la Brigada, en cuanto a las horas impagadas que les adeuda, que ya son más de 9.000.

