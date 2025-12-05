La Brigada de Salvamento Minero retrasa su renuncia hasta el 31 de enero para negociar

Las presiones de alcaldes, sindicatos y ciudadanía en defensa de la histórica Brigada de Salvamento Minero han surtido efecto. CC OO y SOMA-Fitag- ... UGT acaban de informar de que han conseguido que la dirección de la empresa pública Hunosa retome el diálogo social y negocie con la Brigada, en cuanto a las horas impagadas que les adeuda, que ya son más de 9.000.

Para ello, a propuesta de los dos sindicatos, se creado una comisión delegada de Comité Intercentros encabezada por Andrés Vallina (SOMA-Fitag-UGT) y Adrián Miguel (CC OO de Hunosa).

Por su parte, los brigadistas de este cuerpo de élite dan un margen de confianza esta Comisión y han decidido retrasar su renuncia hasta el 31 de enero de 2026, un plazo que, en principio, concluía este 7 de diciembre.

Las organizaciones han asegurado que la decisión de los brigadistas pone de relieve el compromiso «inequívoco y solidario» que tienen con este cuerpo de rescate y con el conjunto de la sociedad asturiana.

«Esperamos que tanto Hunosa y la SEPI, una vez que han recapacitado en cuanto a su posición de ninguneo a aquellos que tienen la capacidad para alcanzar acuerdos, también hagan lo mismo para poder cerrar este desafortunado conflicto del que ya veníamos advirtiendo y que ha provocado una contestación sindical, política y social como hacía tiempo que no se veía en Asturias y, concretamente, en las comarcas mineras», han concluido desde CC OO y el SOMA.