La Brigada de Salvamento Minero retrasa su renuncia hasta el 31 de enero para negociar
Hunosa se abre a desbloquear con una comisión el conflicto por las 9.000 horas extra impagadas acumuladas por los brigadistas
Gijón
Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:50
Las presiones de alcaldes, sindicatos y ciudadanía en defensa de la histórica Brigada de Salvamento Minero han surtido efecto. CC OO y SOMA-Fitag- ... UGT acaban de informar de que han conseguido que la dirección de la empresa pública Hunosa retome el diálogo social y negocie con la Brigada, en cuanto a las horas impagadas que les adeuda, que ya son más de 9.000.
Para ello, a propuesta de los dos sindicatos, se creado una comisión delegada de Comité Intercentros encabezada por Andrés Vallina (SOMA-Fitag-UGT) y Adrián Miguel (CC OO de Hunosa).
Por su parte, los brigadistas de este cuerpo de élite dan un margen de confianza esta Comisión y han decidido retrasar su renuncia hasta el 31 de enero de 2026, un plazo que, en principio, concluía este 7 de diciembre.
Las organizaciones han asegurado que la decisión de los brigadistas pone de relieve el compromiso «inequívoco y solidario» que tienen con este cuerpo de rescate y con el conjunto de la sociedad asturiana.
«Esperamos que tanto Hunosa y la SEPI, una vez que han recapacitado en cuanto a su posición de ninguneo a aquellos que tienen la capacidad para alcanzar acuerdos, también hagan lo mismo para poder cerrar este desafortunado conflicto del que ya veníamos advirtiendo y que ha provocado una contestación sindical, política y social como hacía tiempo que no se veía en Asturias y, concretamente, en las comarcas mineras», han concluido desde CC OO y el SOMA.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión