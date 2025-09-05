El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo El Pleno de la Junta con motivo del Día de Asturias, en directo
Pleno institucional del Día de Asturias. Mario Rojas

Cofiño reivindica el 8 de septiembre como Día de Asturias y a Covadonga como «eje emocional» de la región

El presidente de la Junta General llama a recuperar los consensos transversales entre partidos para afrontar los nuevos desafíos y defiende la Constitución de 1978 y el modelo autonómico como un «rotundo éxito» para garantizar la cohesión territorial

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:55

El 8 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de Covadonga, patrona de los asturianos, es la «fecha idónea» para celebrar el Día de Asturias porque « ... conecta mejor que cualquier otra con el sentir de la mayor parte de los asturianos». El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, reivindicó este viernes esta efeméride -con motivo del pleno institucional que la Cámara asturiana acoge cada año en el marco de las celebraciones del Día de Asturias-, vinculada a la Batalla de Covadonga y al origen del Reino de Asturias, como emblemática para todos los asturianos porque conmemora un «hito histórico» no sólo para el Principado sino para toda España.

