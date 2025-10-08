El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, ayer al frente del consejo de administración de la entidad. Juan Carlos Román
Residuos en Asturias

Gijón acusa a Cogersa de cobrar este año cuatro millones de «sobreprecio» a ayuntamientos y vecinos

El concejal del PP Rodrigo Pintueles exige que esos beneficios «se reinviertan íntegramente en el ámbito local, en medidas de apoyo a mejorar el reciclaje»

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:03

Comenta

El consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, esbozó ayer una hoja de ruta con la que ir resolviendo parte de ... las decisiones estratégicas que la entidad tiene pendientes. En un mes y tras invertir 78,4 millones la 'plantona' volverá a estar lista y a disposición, incorporando medidas que mejoren su respuesta ante el fuego para evitar un incendio como el que en abril de 2024 arruinó una de sus naves. Calvo confirmó, como ya avanzó EL COMERCIO, que procederá a una activación de la instalación «progresiva», alargando «lo máximo posible» el proceso, espaciando la incorporación de líneas de residuos y dejando para el final el procesado de los que pueden dar más problemas.

