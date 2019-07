Muerte de Arturo Fernández | Lola Herrera: «Era un fabricante de humor, a todo le sacaba punta con su elegancia y con su retranca» La actriz Lola Herrera trabajó con Fernández en 'La casa de los líos'. :: ALBERTO FERRERAS La actriz Lola Herrera trabajó en 'La casa de los líos' con el intérprete asturiano, un «profesional de los pies a la cabeza» M. F. A. GIJÓN. Viernes, 5 julio 2019, 04:41

Fue a finales de los años noventa cuando 'La casa de los líos' conquistaba audiencias millonarias y fue también cuando Lola Herrera compartió set de rodaje con Arturo Fernández. «Fueron cuatro años muy intensos, no parábamos ni en verano y ni él ni yo bajábamos a comer el catering, sino que hacíamos una comida muy ligera, teníamos los camerinos uno al lado del otro y en esos momentos compartimos conversaciones, opiniones, descubrí a un Arturo que no se enseñaba, con su ternura, su amor por muchísimas cosas, un Arturo distinto, y ese Arturo me fascinó, se complementaba muy bien con el personaje que él había creado para andar por el mundo», explica la actriz, aún con el golpe de su muerte muy presente en la cabeza. «Ha guardado esa energía, esa facha y esa guasa hasta el último minuto, era un batallador», resume la vallisoletana.

Trabajar junto a él era fácil. «Era cómodo, era un profesional de los pies a la cabeza, llegaba al trabajo preparado, con las ideas claras, creaba armonía», afirma la actriz, para quien Arturo Fernández hizo en su vida lo que quiso, trazó su propia ruta en cine, teatro y televisión. «Él eligió, hizo trabajos muy contundentes, como 'Dulce pájaro de juventud', pero encontró su camino, se sentía cómodo, lo fue ensanchando y consiguió un éxito rotundo haciendo algo que le divertía, que se lo pasaba bien y que divertía a los demás», afirma.

El humor fue su objetivo, fue su mejor arma. «Hacer pasar un buen rato a la gente es muy importante, a veces se da poca importancia al humor y él fue un fabricante de humor, a todo le sacaba punta con su elegancia, con sus maneras, con su retranca y el resultado de lo que hacía era único», concluye la actriz.

Ayer, aún con la emoción a flor de piel, Lola Herrera recordaba a la persona por encima del profesional: «Me quedo con el Arturo lleno de ternura, de buen rollo, con ese hombre que no conoce mucha gente y que yo descubrí en aquellas comidas y en aquellas horas que compartíamos en la serie».