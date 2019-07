Muerte de Arturo Fernández | Albert Boadella: «Ha muerto como a muchos nos gustaría, en el escenario, guapo, elegante y simpático» Albert Boadella dirigió a Arturo Fernández en 'Ensayando a don Juan'. :: ÁNGEL DÍAZ/EFE Albert Boadella, que escribió una obra para él, le califica de actor extraordinario y lamenta que el gremio haya sido injusto con él M. F. ANTUÑA GIJÓN. Viernes, 5 julio 2019, 04:41

Albert Boadella, actor, director, alma de Els Joglars, no se anda con tapujos ni medias tintas. Y, a contracorriente de muchos de su oficio, siempre se ha confesado admirador de Arturo Fernández. Tanto que cuando fue director de los Teatros del Canal escribió para el actor asturiano 'Ensayando a don Juan', porque quería tener oportunidad de dirigirle y romper con tópicos y prejuicios respecto a él. «Una parte importante de mi gremio ha sido muy injusta con él, se ha hecho de él una consideración de actor puramente comercial y eso no es exacto, es de una calidad extrarordinaria, magnífico y precisamente fueron los directores de mi gremio quienes no supieron aprovecharle, en otro país, en Francia o en Alemania, hubiera sido otra cosa». Afirma Boadella que un «90% de progres» no supieron ver esos méritos. Él sí: «El primero, que ha sido un artista que se ha valido por sí mismo, que ha tomado riesgos de verdad, que se ha enfrentado al público sin subvenciones ni ayudas de ningún tipo y siempre consiguió el éxito y tuvo lo más importante que puede tener un comediante, la capacidad de llenar teatros». Quizá, en el futuro, el sector sepa ver su arte. «Espero que sepan juzgar su trabajo de manera menos sectaria», concluye el presidente de Tabarnia.

Pero es que, además, Arturo Fernández, a decir de Boadella, tenía ese don de los grandes actores, de hacer arte hasta de los silencios. «Podía estar 15 segundos en silencio manteniendo la atracción del público, podía salir a escena, mirar al público y ya tenerlo seducido».

Trabajando con él también supo de su inmensa capacidad de improvisación y su gusto por saltarse el libreto. Tanto era así que ensayó con el resto de actores de su don Juan lo que debían hacer si Arturo se iba por peteneras. Porque no sabía Fernández lo que era quedarse en blanco sobre las tablas.

A lo dicho se suma un algo más. Ha sabido hasta morirse con estilo y con buen gusto. «Ha muerto de una forma que a muchos nos gustaría morir, casi sobre el escenario, con 90 años, guapo, elegante y simpático, y eso es formidable».