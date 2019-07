Muerte de Arturo Fernández | El político: sin complejos a la hora de hablar Con Gabino de Lorenzo. Habían ensayado una comedia-mitin que no pudo representarse. :: EFE Cargó con dureza contra Podemos y mantuvo una agria polémica con el PSOE de Gijón por su ausencia en la programación local O. ESTEBAN GIJÓN. Viernes, 5 julio 2019, 04:51

Decía que «va a llegar un momento en el que no podamos ni piropear a las mujeres». Pero lo que nunca iba a hacer él era callar sus opiniones políticas. Ni de lejos. Hombre conservador, del Partido Popular sin ninguna duda. Aquí sí que no caben rumores ni interpretaciones. Lo dijo, lo repitió y lo demostró. Hizo siempre campaña por los candidatos populares de Gijón, Oviedo y Asturias. Cada vez que EL COMERCIO requirió de sus palabras fue más que claro. «Pilar Fernández Pardo es el futuro de Gijón». «Mercedes Fernández siempre ha sido una gran dama de la escena política». En cuanto a Gabino de Lorenzo, no hacían falta grandes titulares. Amigos personales, participó en un mitin en Gijón. «Chatines, Gabino de Lorenzo es lo yo quiero para Asturias». Pero es que incluso llegaron a preparar un mitin espectáculo para el cierre de aquella campaña, en 2008. Habían ensayado una comedia, con parodia de los adversarios políticos incluida. Un atentado terrorista hizo que el espectáculo se suspendiera.

Hijo de un afiliado a la CNT que tuvo que huir exiliado a Francia, sus querencias estuvieron muy lejos de las de su padre. Apoyó en su momento a Adolfo Suárez. Y luego, sin reservas, al Partido Popular.

Arturo Fernández llegó a achacar a estas cuestiones su ausencia durante varios años en la programación del Teatro Jovellanos, con el PSOE gobernando en el Ayuntamiento. Incluso hizo pública una 'Carta a mi Gijón del alma', lamentando aquella situación. Con el tiempo las aguas volvieron a su cauce y él al paseo de Begoña y aseguró que había sido un malentendido. Si no calló sus filias, mucho menos sus fobias. En el centro de la diana, Podemos. Les llamó de todo y nada bonito («soy consciente de lo poco que les gusto y lo entiendo, porque ellos a mí me gustan menos») hasta tal punto de que hace solo unos meses rechazó actuar en Cádiz porque el partido morado gobernaba allí. Defendía el bipartidismo y decía entender la irrupción de Vox por «la deriva que está tomando nuestra vida política», y acusaba a Pedro Sánchez de pactar con «independentistas, filoterroristas y comunistas trasnochados».