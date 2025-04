El perfil del sustituto de Belarmina Díaz: alguien con peso político y sin riesgo a «quemarse» o continuidad

Una semana se da el presidente del Principado, Adrián Barbón, para anunciar el nombre de la persona que sustituirá a Belarmina Díaz al ... frente de la Consejería de Transición Ecológica. Pero el proceso de elección ya esta abierto. El parón por las vacaciones de Semana Santa juega a favor del jefe del Ejecutivo, pero un área que gestiona políticas con un peso enorme en la acción de Gobierno, como son las de industria, no puede quedar descabezado mucho tiempo. El presidente suele meditar mucho, como es obvio cuando se trata de este tipo de decisiones, los pasos a dar en la busca de los perfiles que considere más idóneos para desempeñar las funciones que les asigna. Lo hizo esta misma legislatura en dos ocasiones: cuando relevó a Melania Álvarez al frente de Bienestar y, hace dos meses cuando nombró, precisamente, a Belarmina Díaz como sustituta de Nieves Roqueñí en la dirección de Transición Ecológica. Ahora, aprovechará estos días de vacaciones para dejar cerrada la tercera remodelación de Gobierno de la legislatura.

Consejería cuestionada

La tarea de encontrar sustituto o sustituta a Belarmina Díaz no será fácil para el presidente. No sólo porque tiene que dar con la persona que considere adecuada para ocupar el cargo de consejero o consejera, sino que la persona a la que 'toque' quiera asumir esa responsabilidad. No es Transición Ecológica en estos momentos un área de gobierno apetitoso. Es una consejería que lleva desde la legislatura pasada, con Enrique Fernández al frente de la misma, en el centro de la diana. En la presente, las tensiones con los socios de gobierno de Gobierno del PSOE -IU-Convocatoria por Asturies- en materias como las directrices comerciales, fiscalidad, la planificación eólica y la regulación de los parques de baterías, entre otras, han sido sonadas. A ello se suman las dudas sobre la gestión llevada cabo en los últimos años en esta consejería y que, tras el trágico accidente de la mina de Cerredo, se han ido poniendo encima de la mesa. Por ello, asumir el cargo en estos momentos puede ser, tal y como afirmaron fuentes socialistas utilizando un lenguaje castizo, «un marrón» que no todo el mundo está dispuesto a «comérselo».

Por ello, y teniendo en cuenta esto, uno de los prefiles que podría estar buscando el presidente es el de una persona con peso político contrastado, con alta capacidad de gestión y que, además, no saliera «quemado». O lo que es lo mismo, alguna persona que no esté ahora mismo en la primera línea política, pero que haya desempeñado cargos políticos y en la administración. Y, como es habitual en estos casos, las quinielas ya han empezado a hacerse. Barbón mantiene su habitual silencio cuando se trata de estos asuntos, sin consultar nada más que a su círculo más próximo, los posibles candidatos.

Pero en los círculos políticos ya han comenzado a sonar algunos nombres. Uno de ellos es el de Fernando Lastra, exportavoz socialista, exconsejero de Fomento y exsenador, alejado de la primera línea política desde que en julio de 2023 perdiera su escaño en el Senado. En la actualidad colabora con la FSA en labores de asesoramiento.

Paridad en el Gobierno

El bagaje de gestión de Lastra está sobradamente contrastado. Aunque hay un punto que no jugaría a su favor: es hombre. El presidente se ha impuesto que su Gobierno sea paritario. De las once consejerías que existen, seis están ocupadas por mujeres (la Vicepresidencia, Salud, Educación, Transición Ecológica, Cultura y Derechos Sociales). De mantener este criterio, quien sustituya a Belarmina Díaz debería ser una mujer.

Otra posibilidad en la que podría estar trabajando el presidente es en la de buscar un perfil dentro de la propia consejería que diera continuidad al trabajo que se está desarrollando. Y aquí algunas miradas se dirigen hacia Susana Madera, exjefa de gabinete de Gimena Llamedo al frente de la Vicepresidencia del Principado y actual viceconsejera de Medio Ambiente.

No obstante, son sólo quinielas. Porque el presidente no ha tomado decisión alguna aún y sigue dando vueltas sobre el perfil que busca para ponerse al frente de Transición Ecológica.