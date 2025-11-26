El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Visita el lunes para verificar cómo ha quedado la 'plantona' tras su reconstrucción y mejora. Paloma Ucha
Medio Ambiente en Asturias

La gestión del Gobierno de Asturias con los residuos desconcierta a la oposición: «No saben qué hacer»

El PP acusa a los socialistas de estar «secuestrados» por IU y rechazar los informes técnicos de la 'plantona' y, junto a Foro, teme que las últimas decisiones encarezcan el recibo de la basura

Ramón Muñiz

Ramón Muñiz

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

as cosas parecían ser de otra forma. El 7 de octubre el consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, explicó ... a la comisión delegada (dirección política del consorcio) que había que optar entre una gestión directa de la 'plantona' o la privatización. «Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes: la gestión directa ofrece mayor control pero limita la agilidad y especialización; la gestión indirecta puede optimizar costes, aunque con menor control operativo». Para decantarse solicitó «al equipo técnico de Cogersa un análisis exhaustivo de alternativas, que contemple aspectos técnicos, económicos, operativos y de seguridad, para que podamos tomar la decisión más adecuada con la mejor información disponible, antes de la próxima Junta General».

