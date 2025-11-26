La gestión del Gobierno de Asturias con los residuos desconcierta a la oposición: «No saben qué hacer»

as cosas parecían ser de otra forma. El 7 de octubre el consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, explicó ... a la comisión delegada (dirección política del consorcio) que había que optar entre una gestión directa de la 'plantona' o la privatización. «Cada modelo tiene sus ventajas e inconvenientes: la gestión directa ofrece mayor control pero limita la agilidad y especialización; la gestión indirecta puede optimizar costes, aunque con menor control operativo». Para decantarse solicitó «al equipo técnico de Cogersa un análisis exhaustivo de alternativas, que contemple aspectos técnicos, económicos, operativos y de seguridad, para que podamos tomar la decisión más adecuada con la mejor información disponible, antes de la próxima Junta General».

El informe se remitió entre el viernes y el sábado, antes de una comisión delegada el lunes, y antes de una Junta General extraordinaria el 1 de diciembre para tratar «la puesta en servicio» de la instalación. Mostraba diez comparaciones, resultando la privatización más ventajosa en nueve, lo que enervó a IU, que exigió no tomar decisiones y negociar en el Consejo de Gobierno. Tras eso, Calvo dijo ser «un defensor de lo público«, aseguró que »la mayoría« de trabajadores de la 'plantona' serán del sector público, y anunció que la decisión se tomaría al primer trimestre de 2026, pactada »seguro« con IU.

Se trata de «un nuevo capítulo del esperpento», afeó Manuel Cifuentes, por parte del PP. «Tenemos un partido socialista secuestrado por su socio minoritario que cambia sus decisiones en función de los caprichos de su socio», agregó. Para el diputado «si IU dice que la gestión debe ser pública, pues se tiran los informes a la basura». Cifuentes entiende que el principal perjuicio «lo pagan los asturianos»

«Pocos hechos demuestran de forma tan contundente la ineficacia de la gestión socialista», abundó Gonzalo Centeno, de Vox, quien cree que a la dirección de Cogersa «sus empleados no les valen». «No tienen ni idea de qué hacer con la basura», concluyó Adrián Pumares, de Foro, quien acusó al consejero de «cambiar de opinión» y aplicar una indefinición que «condena a los asturianos a pagar un recibo de la basura cada vez más alto».

Por contra Covadonga Tomé, de Somos, fue al fondo del asunto y dijo «no confiar» en la privatización: «Por mucho que traten de presentarlo como un aumento de eficiencia, lo cierto es que suena bastante a menos transparencia en los procesos y a merma en las condiciones laborales».