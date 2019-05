El herido en la Senda del Oso: «Si no se actúa de manera urgente mi accidente no será el último» Josefina Sánchez Aguilera, mujer de Joel, accidentado en la senda del oso. / PABLO LORENZANA Joel De Bruine Abbink, de 45 años, considera «una verdadera lástima que la ruta se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable» EUGENIA GARCÍA Oviedo Martes, 28 mayo 2019, 19:02

Joel De Bruine Abbink, el guía turístico de nacionalidad hispano-holandesa accidentado en la Senda del Oso el pasado lunes, rompió su silencio esta tarde para transmitir, a través de su abogado, Carlos Rodríguez Méndez, y su mujer, Josefina Sánchez Aguilera, un comunicado en el que expresó su preocupación por el estado en que se encuentra la ruta. «Como guía turístico profesional, considero una verdadera lástima que la Senda del Oso se encuentre en un estado de conservación que roza lo deplorable». La vía verde es a su juicio «una de nuestras mayores joyas naturales, cuya mínima dificultad técnica hacen de ella uno de los recursos turísticos de mejor y más fácil acceso para cualquier tipo de público».

«A simple vista, las vallas de protección que hay a lo largo de todo el recorrido parecen robustas, pero por dentro muchas de ellas están podridas debido al paso del tiempo y la evidente falta de mantenimiento», prosigue el herido en su comunicado. «La senda del Oso evidencia una absoluta falta de atención y un deterioro que tiene como consecuencia accidentes como el mío o como el de la persona que lamentablemente ha fallecido en fechas recientes». Joel asegura haber visto «a mucha gente apoyarse en las vallas, que en apariencia parecen seguras, para descansar» y advierte que «si no se actúa de manera urgente mi accidente no será el último».

Parte del comunicado leído esta tarde.

El senderista se encuentra ingresado en la cuarta planta del Hospital Universitario Central de Asturias. Según su último informe clínico, presenta las siguientes lesiones: fractura en el tercio superior del esternón no desplazada con pequeño hematoma retroesternal; fractura mínimamente desplazada del tronquín derecho; fractura del platillo vertebral superior en D11, D12 y L1; fracturas-angulaciones no desplazadas de los arcos costales derechos tercer, cuarto, quinto y sexto y de los arcos costales izquierdos tercero, cuarto, quinto y sexto; posible fractura de la extremidad anterior de los primeros arcos costales y escoliosis dorsolumbar de doble curvatura, superior de convexidad derecha e inferior de convexidad lumbar izquierda. Actualmente se encuentra en proceso de valoración por los servicios de Cirugía Torácica y Cirugía Ortopédica, si bien por el momento no precisa tratamiento quirúrgico.