Huelga docente en Asturias: ¿qué piden los colegios públicos y concertados?

Las negociaciones con el Principado y la dimisión de la consejera de Educación no están logrando frenar la huelga docente en Asturias que comenzó el 27 de mayo y que este lunes se convirtió en un paro indefinido. De hecho, las protestas no han hecho más que recrudecerse. A la histórica protesta en Oviedo del domingo hay que sumar los encierros en varios centros educativos y en la propia Consejería de Hacienda que se desarrollaron el martes y este miércoles un centenar de directores de colegios ha amenazado con dimitir si no hay solución al conflicto «en las próximas horas». El Gobierno de Asturias ha tratado de mover ficha con un cambio transitorio y la actual consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez asumirá temporalmente las cuestiones administrativas de Educación. No tendrá que negociar con los sindicatos, una labor que tras la renuncia de Lydia Espina desempeñan el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, y la vicepresidenta, Gimena Llamedo.

Así las cosas, alguna de las principales reivindicaciones sindicales en la educación pública son la equiparación salarial, una bajada de ratios de alumnos en las aulas o mermar la carga burocrática. Los colegios concertados, por su parte, reclaman cuestiones como un aumento de la plantilla, reducir la carga lectiva de los docentes de estos centros o garantizar el derecho de los padres a elegir colegio.

Las reivindicaciones de la educación pública en Asturias

Equiparación salarial

u . Hablan de diferencias de 500 euros con otras comunidades. El Principado ofreció 58 de subida pero los docentes esperan que la siguiente oferta sea más alta.

Ratios

Piden bajar ratios, aunque ya hay un acuerdo para llegar a 23 en Primaria. Se tratará de alcanzar un acuerdo de plantillas, que supondría aumentar los 9.000 docentes de plantilla orgánica hasta unos 11.000 y ayudaría a bajar la interinidad.

Atención a la diversidad

Se piden más orientadores y más especialistas en PT y AL. El Principado ofreció unos 80 más, pero se espera mejorar esa cifra.

Desburocratización

Es una de las cuestiones más demanda.

Lo que pide la plantilla de la concertada en Asturias

Elección de centro

Garantizar el derecho de los padres a elegir colegio.

Menos carga

Reducir la carga lectiva y aumentar plantilla.

Equiparación retributiva

«Somos los docentes peor pagados de España», dicen, y recuerda que todas las leyes desde 2002 recogen la equiparación salarial progresiva con la red pública.

Menos burocracia

Reducir la carga burocrática de los docentes.

Jubilaciones parciales

Piden reactivarlas, con contratos relevo.

Ratios

Reducir el número de alumnos por aula.

Apoyo

Reclaman tener una plantilla estable de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje.

Tecnología

Equipamiento en las áulas y mejora del resto de recursos pedagógicos.

Complemento autonómico

para el personal de administración y servicios, incluyéndoles en el pago delegado de los centros de atención a personas con discapacidad.