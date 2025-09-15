Hugo Morán notificará a la UE los daños que los incendios han causado al lobo en Asturias

España va a pedir a la Comisión Europea más tiempo para detallar cuál es la situación real del lobo ibérico en el país. Cada ... seis años los gobiernos de cada país tienen que remitir a Bruselas un censo actualizado de la especie, al objeto de afinar mejor las decisiones sobre su protección y gestión. Para tener el conteo el Ministerio para la Transición Ecológica solicitó a las comunidades autónomas los datos de cada territorio pero, aunque ya tenía acopiadas las estadísticas, solicitó antes de agosto a la Comisión un primer aplazamiento que le fue concedido.

El asturiano Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, detalló en Gijón que aquella prórroga se pidió «porque se habían presentado dos recursos de inconstitucionalidad sobre la Ley de Desperdicio Alimentario». Esta norma fue propuesta por el Gobierno central para activar medidas que impidan que alimentos aún aprovechables acaben en la basura. Durante el trámite parlamentario el PP aprovechó su mayoría en el Senado para introducir dos enmiendas que ordenaban sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), aduciendo para ello que al final los ataques del depredador al ganado supone que toneladas de carne queden sin aprovechar. La iniciativa logró una mayoría en las Cortes y desde abril el lobo ibérico al norte del Río Duero está fuera del Lespre, lo que permitió a las comunidades del noroeste retomar las batidas contra esta especie. El Principado lo hace ocultando el número de ejemplares matados, pese a que la Junta General se lo demandó recientemente por unanimidad.

«Nos parecía razonable pedir un aplazamiento a la Comisión para tener una idea cabal del escenario que nos vamos a encontrar», argumentó Morán. La idea era postergar la foto que España hará del lobo hasta conocer si los sacrificios que se están haciendo del animal van a tener continuidad o los jueces ordenan no seguir adelante con ellos. Hay un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Desperdicio Alimentario admitido a trámite e iniciado por el Defensor del Pueblo y el Principado tiene anunciado su personación para oponerse al mismo.

Morán reveló que en todo caso su departamento solicitará a Bruselas un segundo aplazamiento. El motivo es que «ha habido un mes de agosto aciago en todo el noroeste español, en Castilla y León, Galicia y Asturias, que son las más afectadas y es un territorio donde se asienta la mayoría de la población de lobo ibérico de nuestro país». El secretario de Estado asumió que en estos momentos «es imposible tener los datos actualizados del impacto que ha sufrido el lobo pero parece razonable que alguno no menor ha tenido y a la Comisión hay que darlo los datos más actualizados posibles».

Asturias ya había contabilizado 45 las manadas en su comunidad. En tanto se vuelven a revisar los censos para descontar los ejemplares, manadas y hábitats loberos que los incendios calcinaron, la información oficial con la que trabajaría la Comisión europea es el censo de 2019. Los efectos que eso produzca «no tiene una interpretación sencilla», confió Morán.