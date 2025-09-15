El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, atendiendo a los periodistas en enero. EFE
Naturaleza en Asturias

Hugo Morán notificará a la UE los daños que los incendios han causado al lobo en Asturias

El 'número 2' de Transición Ecológica pide a Bruselas más tiempo para detallar cuál es la situación de la especie en el país al objeto de precisar cómo le afectaron los incendios

Carlos Amado / R. M.

Carlos Amado / R. M.

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:16

España va a pedir a la Comisión Europea más tiempo para detallar cuál es la situación real del lobo ibérico en el país. Cada ... seis años los gobiernos de cada país tienen que remitir a Bruselas un censo actualizado de la especie, al objeto de afinar mejor las decisiones sobre su protección y gestión. Para tener el conteo el Ministerio para la Transición Ecológica solicitó a las comunidades autónomas los datos de cada territorio pero, aunque ya tenía acopiadas las estadísticas, solicitó antes de agosto a la Comisión un primer aplazamiento que le fue concedido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares
  2. 2 Situación critica, «sin luz ni comida», de dos perros adultos y cinco cachorros en Morcín
  3. 3 Al Sporting de Gijón le faltó pegada y solidez defensiva frente al Burgos
  4. 4

    Sánchez anuncia que sacará 53.000 viviendas del alquiler temporal para que pasen a alquiler permanente
  5. 5 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  6. 6

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  7. 7 Carreño completa la histórica remontada
  8. 8

    El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias
  9. 9

    Sánchez se enorgullece de las protestas contra Israel que dinamitan La Vuelta
  10. 10 Doña Letizia sopla las velas con el nido vacío de nuevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Hugo Morán notificará a la UE los daños que los incendios han causado al lobo en Asturias

Hugo Morán notificará a la UE los daños que los incendios han causado al lobo en Asturias