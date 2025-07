Nos recibe en su despacho, con esa eterna sonrisa, que ya es su seña de identidad. Concepción Saavedra había citado a EL COMERCIO a las ... 13.30 horas, pero una revisión médica hizo que el encuentro se adelantara dos horas. En abril de 2024, la consejera de Salud anunciaba su baja médica. Le habían detectado un cáncer de mama. En el otoño del pasado año, se reincorporó de nuevo al trabajo y, con ella al frente, se aprobó el que probablemente sea el mayor hito de la sanidad pública asturiana de los últimos 40 años: el nuevo mapa sanitario del Principado. La consejera, en su primera entrevista tras la aprobación de esta reordenación sanitaria por el Consejo de Gobierno, da cuenta de lo que esta medida supondrá y los próximos objetivos que se fija para la segunda parte de la legislatura.

–La primera pregunta es obligada. ¿Cómo se encuentra, consejera?

–Bien, bien. Hice unas pruebas en en junio y ya me dijo la radióloga que estaba perfecta. Iba muy nerviosa, no lo puedo ocultar, porque era la primera revisión que hacía. Ahora, en cuanto acabemos, voy a otra revisión, ahora con la cirujana y entiendo que me dirá que todo está bien.

–Acaba de aprobarse el nuevo mapa sanitario. ¿Qué supondrá esta medida?

–Es algo bueno para todos, para los ciudadanos, que es lo más importante, para los profesionales y también para los gestores. Significa que vamos a ser más ágiles, que vamos a tener menos burocracia, que vamos a potenciar y a mejorar la cartera de servicios en los hospitales más periféricos... Con el mapa sanitario queremos mejorar toda esa situación pensando en los usuarios.

–¿Qué aspectos concretos, prácticos, van a percibir los ciudadanos con el nuevo mapa?

–A nivel de asistencia no va a haber un gran cambio, en el sentido de que el paciente va a ir a su centro de salud, a su consultorio, a su hospital de cabecera exactamente igual, pero va a notar que vamos a aumentar la cartera de servicios en ese hospital periférico.

–¿Por ejemplo?

–Al tener unos profesionales que no pierden el contacto con lo que sería el servicio del hospital más grande, pero al mismo tiempo también tendrá incentivación, probablemente tengamos un mayor número de profesionales que puedan estar en esas zonas periféricas. Y sí, vamos a ampliar con servicios que hasta ahora no estaban.

–¿Y para los profesionales, qué supondrá esta reordenación?

–Vamos a tener mayor capacidad docente. Al hacer esta reorganización vamos a tener la posibilidad de formar a más médicos y enfermeras. Además, los profesionales van a estar mucho más respaldados, porque no van a perder el contacto con la última tecnología, con los últimos conocimientos, y eso es importante también para la organización.

–¿Y para ustedes, la Administración?

–Para nosotros en toda la parte que no es asistencial. Estamos hablando pues de la farmacia, de la cafetería, de la limpieza, del mantenimiento,... Vamos a centralizar mucho más porque realmente no creo que sean necesarios ocho contratos de limpieza, por ejemplo. También va a ser mejor a nivel de evitar más contratación de la necesaria, evitar burocracia...

–Una vez aprobado por Consejo de Gobierno, ¿cuáles son los siguientes pasos?

–Ahora tenemos por delante seis meses de trabajo, porque el mapa entra en vigor el 1 de enero. Tenemos que modificar la estructura del Servicio de Salud y de la consejería, sacar el decreto de difícil cobertura que va asociado para que al mismo tiempo que reorganizamos el mapa incentivemos el estar en las zonas más periféricas o rurales y seguiremos con la negociación con las organizaciones sindicales para todo lo que es el pacto de contrataciones nuevo.

–Hay muchos colectivos (pacientes y profesionales sanitarios) que están poniendo en duda esta reestructuración. ¿Qué les dice?

–Primero, tranquilidad, porque nuestra idea en todo momento es mejorar el servicio y la calidad de la atención. Es una reorganización más que asistencial, de gestión y de administración del sistema sanitario: menos equipos directivos y más de coordinación y de gestión asistenciales que yo creo que es lo importante.

–Al reducir las áreas, pasamos de ocho de 8 a 3, supondrá que sobren cargos directivos. ¿Cómo va a ser esa nueva estructura?

–Creemos que se puede hacer con una estructura directiva menor. Va a haber cambios y todos los profesionales que en esta legislatura comenzaron conmigo tenían constancia de que nuestra idea era hacer esta reorganización. Son profesionales y entenderán perfectamente los cambios.

–¿Cómo se va a estructurar todo esto?

–Va a haber tres áreas y tres gerentes de área. Habrá un interlocutor en cada uno de los hospitales y en cada una de las áreas de Atención Primaria. Es decir, habrá directores hospitalarios en todos ellos y habrá menos cargos directivos, pero más puestos en las áreas de coordinación o de supervisión.

–¿Qué papel debe jugar en todo esto la Atención Primaria?

–Vamos a darle una mayor fuerza, con una distribución en cuanto a la estructura muy similar a la hospitalaria en todo el territorio porque tenemos una Primaria muy extensa.

- Se está reduciendo las listas de espera, pero siguen aún lejos de de la época prepandemia. ¿Qué está pasando?

–Asturias es la comunidad más envejecida de España y, lógicamente, nuestras demandas o necesidades asistenciales son muchísimo mayores. La crisis sanitaria por la covid-19 rompió toda la actividad. En Asturias se hizo un plan estructural. Hablamos de los planes especiales de tarde, de los centros de alta resolución, la mejora de la capacidad de resolución de la atención primaria... Y estamos teniendo resultados: hemos bajado en dos semanas desde 2023 la demora media para una intervención, en un 30% los pacientes de más de 180 días de espera, todas las pruebas están ahora mismo garantizadas por debajo de 65 días. Hay una tendencia en todo este año a ir bajando las listas de espera cada mes.

–Pero aún así seguimos con listas de espera aún superiores a antes de 2020.

–Sé perfectamente que no hemos llegado a lo que queremos. No estamos conformes con lo que los resultados, en el sentido de que yo sé lo que pasa con una persona en lista de espera, que cada día que pasa es un día de angustia.

Atención Primaria

–¿Qué balance hace de las medidas anunciadas y comprometidas para Atención Primaria?

–Llevamos trabajando desde hace años para volver a reorganizar el modelo de Atención Primaria, que también tenía 30 años antigüedad. Eso supone una mayor inversión, con un compromiso claro político de seguir aumentándola; supone darles de nuevo un liderazgo, con la puesta en marcha de los directores de equipo para darles capacidad de autogestión, que irá aumentando. Estamos reforzando todo lo que son las unidades de apoyo, también con la especialidad la de enfermera especialista, y hemos invertido 5.000.000 de euros en equipamientos para que puedan ser mucho más resolutivos, con ecógrafos, electrocardiógrafos, espirómetros,...

–¿Y la carga burocracia, una queja histórica de los médicos, se ha reducido?

–Tenemos diez programas de sistemas de información para Primaria que va a significar la transformación digital de la atención primaria. Lo que queremos es automatizar al máximo posible todo aquello que se pueda automatizar para que puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a la atención sanitaria.

Falta de profesionales

–¿Cómo están solucionando el problema de falta de profesionales sanitarios?

–Hay un problema de escasez de profesionales que no es de Asturias, es de toda España. Nosotros estamos trabajando en el proceso de estabilización para convertir en fijas a más de 4.700 profesionales. Tenemos un concurso de traslado casi continuo que hace que cuando veamos que hay un profesional que quiere venir a Asturias inmediatamente nos movemos para que pueda volver. Tenemos una oficina de captación que publicita lo que se hace en Asturias y qué condiciones tenemos...

–¿Y estas medidas están teniendo resultados?

–Es algo que no tiene una una respuesta o un resultado inmediato, pero sí estamos viendo que hay más médicos y más enfermeras en este momento. Los residentes están terminando ahora su formación y se les está llamando para que se apunten a la bolsa de trabajo, así como a los profesionales que terminan en otros lugares. Y lo que están contándome desde el Servicio de Salud es que la mayor parte de los residentes que se han formado en Asturias se van a quedar en Asturias y que vamos a captar profesionales también de otras comunidades, lo que quiere decir que Asturias es atractiva.

–¿Cuánto han aumentado las plantillas?

–En la plantilla de médicos, en 2019 teníamos 3.595 profesionales, 3.898 en 2023 y ahora mismo hay 3.976.

–¿Y cuántos residentes creen que se quedarán este año en Asturias?

–La impresión es que la mayor parte se van a quedar. Este año son unos doscientos los que acaban su formación. ¿Cuántos se quedarán? No me quiero aventurar a dar un número, pero cada año se quedan más y también me comentan de profesionales ya que vienen de otras comunidades. El año pasado el 90% de ellos se quedaron.

–Usted ha sido la primera consejera que accede a flexibilizar el concepto de exclusividad. Hasta ahora era de 1.036 euros y estarían dispuestos a reducir la cantidad a menos de 400. ¿Cómo está yendo la negociación?

–A ver, lo que quiero dejar claro es que en Asturias va a seguir existiendo la exclusividad. Somos una organización de conocimiento y de una amplia formación de nuestros profesionales y como cualquier otra empresa creemos que tenemos que tener exclusividad. Lo que hemos visto es que realmente a medida que ha pasado el tiempo la diferencia en Asturias ha ido creciendo hasta alcanzar una cifra bastante alta comparada con el resto de las comunidades autónomas. Hay que flexibilizar un poco esa situación manteniendo la exclusividad.

–¿Cree que los médicos asturianos están bien tratados en Asturias?

–Creo que somos una Administración que en todo momento nos hemos hemos reunido, hemos escuchado y hemos llegado a grandes acuerdos con los profesionales, como el que supone una mejora de las horas de guardia, la turnicidad, hemos puesto en marcha la carrera y desarrollo profesional que llevaba parada muchos años, acuerdos en relación a la Primaria, Atención Continuada, hemos creado la figura del médico y enfermera vinculado, que significa que damos una estabilidad a la gente que está sustituyendo... Son acuerdos que han puesto a Asturias en una situación competitiva con otras comunidades y que hace que seamos atractivos.

–¿Cuándo va a entrar en vigor el decreto de difícil cobertura y qué va a implicar?

–Probablemente puede estar listo para el otoño. Va a significar que los profesionales de alguna especialidad que no se sienten atraídos por esas zonas más rurales o más periféricas tengan una incentivación económica y al mismo tiempo una incentivación de que el tiempo que trabaje en esas zonas le cuente más que en otro lugar a la hora de presentarse a una oposición o a un concurso de traslados. Estamos planteando un decreto en donde cuanto más tiempo se quede en esa zona, esos incentivos también sean mayores.

–¿Qué le parecen los proyectos de universidades privadas relacionadas con estudios de la salud que están interesadas en venir a Asturias?

–Nosotros aumentamos en la universidad pública, no mucho, pero aumentamos en 15 plazas. También en Enfermería, también. Y nuestro compromiso claramente siempre va a ser con el sistema sanitario público y con la universidad pública, garantizando la cobertura de sus prácticas con preferencia y prioridad. Pero es muy difícil puertas al campo y si ahora hay otras universidades que cumplen los criterios de calidad, irán incorporándose en Asturias.

–¿Cuántas plazas se conciertan ahora en Asturias con la sanidad privada?

–El 4,88% del presupuesto de Salud está relacionado con concertados y privados. Si quitamos los concertados, que son los que forman parte de la red hospitalaria pública, porque son fundaciones sin ánimo de lucro, estamos hablando de que es un 0,66% del presupuesto es el que ahora mismo nos relaciona con la sanidad privada. Nosotros, ahora mismo en la situación que vivimos y, lo voy a decir así, con las listas de espera, y ese plan estructural, tenemos que buscar todos los recursos posibles para disminuir la lista de espera y, por lo tanto, estamos trabajando con la red de sanidad privada.