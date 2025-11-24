El Principado confirma que el accidente en la mina de Cangas del Narcea fue «súbito y fortuito»

Ramón Muñiz Gijón Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:41 Compartir

Lo había adelantado EL COMERCIO: el punto de la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) donde el viernes tuvo lugar un desprendimiento de techo de arenisca que sepultó a dos trabajadores (Óscar Díaz y Anilso Soares) había sido revisado en la víspera por dos inspectores del Servicio de Minas del Principado. La explotación que controla Tyc Narcea es objeto de inspecciones cada tres semanas, parte de las cuales no son avisadas. «Estuvieron justamente en la zona en la que ocurriría el accidente, no detectando riesgo alguno ni indicio de lo que iba a ocurrir», confirmó esta mañana el consejero Borja Sánchez.

El titular de Industria también ratificó que el mismo viernes profesionales del Servicio de Minas accedieron a la zona del derrumbe. «A la espera de la toma de declaración de los testigos, puedo avanzarles que todo hace indicar que se produjo un hundimiento súbito del taller de arranque, en una galería de unos 70 metros con una capa ancha, de unos tres metros», avanzó Sánchez. El desprendimiento, calculan los funcionarios, «fue de entre seis y ocho metros» de techo, lo suficiente para atrapar a los dos trabajadores. Un tercero que se encontraba en la zona salvó la vida «por centímetros», según manifestaron sus compañeros a este periódico.

El consejero recordó que Tyc Narcea tiene en vigor un Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que le faculta a extraer 90.000 toneladas de carbón de alta calidad con el objetivo de evaluar su resultado en la fabricación de arrabio. Aunque está lejos de haber agotado ese cupo, los resultados de las pruebas están siendo satisfactorios, en cuanto a que la antracita permite a la siderúrgica sacar adelante su producción reduciendo sus emisiones. Por ese motivo desde el pasado mayo Tyc Narcea está tramitando un permiso de explotación al uso.

La compañía «ha sido objeto de supervisión permanente por parte del Servicio de Minas», recalcó el consejero, quien repitió que «estamos hablando de algo completamente diferente a lo ocurrido en Cerredo«, señaló. Allí, el 31 de marzo murieron cinco trabajadores por una explosión de grisú cuando se hacía una extracción no autorizada de carbón, sin respetar tampoco las medidas de seguridad y ventilación prescritas por la normativa. La empresa de Cerredo, Blue Solving, también tenía concedido un PIC, pero no lo tenía activado, limitándose la autorización en vigor a un permiso para retirar chatarra. Otra diferencia entre ambos casos es que en Cerredo el Servicio de Minas llevaba seis meses sin hacer una inspección, mientras que desde aquel accidente la vigilancia a Vega de Rengos se redobló.

De esta forma el consejero reiteró que Tyc Narcea «tenía todos los permisos en regla y pasaba inspecciones de forma periódica. Son dos cuestiones totalmente diferentes con la desgracia de que han coincidido en un espacio temporal muy corto».