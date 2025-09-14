La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares

En la iglesia parroquial de Santa Marina Magdalena (Ribadesella) tuvo lugar a las seis de la tarde del domingo el funeral de cuerpo presente por ... José Antonio Otero Toraño, 'Toño'. Familiares y amigos se despidieron del dueño de Ganadería Maella, el hombre que en su propia casa, en Cuevas de Agua, recibió una paliza con golpes de extrema violencia en la cabeza hasta acabar con su vida. ¿Quién lo hizo? Su pareja, María del Mar Berjón, sostiene que aquella mañana dos encapuchados irrumpieron en el domicilio y los atacaron; todo habría sido muy rápido y por botín se habrían llevado algo más de 100 euros.

En coherencia con esta versión ella misma ha formalizado en las dependencias de la Guardia Civil una denuncia por la agresión de la que habría sido víctima, y que le dejó heridas en un brazo. Visiblemente afectada, ayer entró a la iglesia apoyada en su hermana, Magdalena, quien declaró a EL COMERCIO que la mañana de autos se encontraba en la casa pero no escuchó nada por estar en el piso superior, descansando. Los vecinos que estaban en la zona también aseguraron no haber visto nada sospechoso.

El crimen sigue envuelto en el misterio y por cautela, el Juzgado de Cangas de Onís autorizó la entrega del cuerpo tras serle practicada la autopsia en el Instituto de Medicina Legal, el sábado. Lo hizo, eso sí, bajo apercibimiento de que no podía ser incinerado. La medida busca preservar los restos por si fuera necesario un nuevo examen del mismo.

Toño fue despedido sin velatorio mientras los agentes de la Guardia Civil al cargo de la investigación se afanan por descubrir quién lo mató. Han peinado la zona utilizando un dron para localizar el objeto contundente que pudo propinar a la víctima los golpes fatales en el cráneo, pero por el momento no aparece.

Se sigue revisando lo que pudieron grabar las cámaras más próximas de la zona, por si dan pistas de esos dos supuestos asaltantes; aunque los primeros intentos no han arrojado luz es una pesquisa que sigue adelante y no se descarta aún que pueda dar resultados. También se ha solicitado a las operadoras de telefonía los datos de los teléfonos que pudieron estar por la zona en las horas en las que se cometió el delito.

No es la primera vez que la Guardia Civil interviene en el domicilio de Toño. En más de una ocasión ya había tenido que personarse por riñas familiares, la última vez, hace unos días.

La investigación sigue abierta, las preguntas sin respuesta, y la inquietud se mantiene en la zona. La pareja de la víctima, María del Mar Berjón, denunció a la Guardia Civil que había visto un coche sospechoso merodeando por las inmediaciones en la noche del sábado, según Tpa.