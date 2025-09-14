El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cinco hombres llevan el ataúd de José Antonio Otero hasta la iglesia de Santa Marina Magdalena Cedida por Tpa
Crimen en Ribadesella

La Guardia Civil intervino antes del crimen en la casa de Cuevas por riñas familiares

El cuerpo de Toño Otero fue enterrado y por orden judicial se prohibió su incineración. Su pareja formaliza una denuncia por una paliza mortal de la que los agentes siguen buscando pistas

Olaya Suárez

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:56

En la iglesia parroquial de Santa Marina Magdalena (Ribadesella) tuvo lugar a las seis de la tarde del domingo el funeral de cuerpo presente por ... José Antonio Otero Toraño, 'Toño'. Familiares y amigos se despidieron del dueño de Ganadería Maella, el hombre que en su propia casa, en Cuevas de Agua, recibió una paliza con golpes de extrema violencia en la cabeza hasta acabar con su vida. ¿Quién lo hizo? Su pareja, María del Mar Berjón, sostiene que aquella mañana dos encapuchados irrumpieron en el domicilio y los atacaron; todo habría sido muy rápido y por botín se habrían llevado algo más de 100 euros.

