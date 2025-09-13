El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Bueno pone un saco de pienso a sus vacas 'secas' junto con un paquetón de paja en su explotación de Corniella (Tineo), mientras su hija mayor le observa. Fátima Rodríguez

La peor sequía en décadas abrasa los pastos de Asturias y tensiona a los ganaderos con costes añadidos

En junio llovió en Asturias un 59% menos de la media; en julio un 28% y en agosto un 64%. Las fuentes se secan y los ganaderos tienen que comprar paja y pienso y bombear agua

Octavio Villa

Octavio Villa

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:32

Subiendo a las campas de Alba, en Quirós, con uno de los ganaderos que tiene su cabaña en lo que solían ser pastos ricos de ... verano, vemos una vaca meter la cabeza a fondo entre un matorral de duros espinos. Muge con fuerza, quejándose: «Está buscando a ver si hay algo de hierba debajo, están desesperadas». Del arroyo que suele recorrer la campa quedan apenas algunos charcos de barro y tierra cuarteada. El verde que se percibe alrededor corresponde o bien a árboles, o al matorral incomestible que se va enseñoreando poco a poco de los montes.

