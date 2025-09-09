El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Calvo, visitando una de las zonas más afectadas por los incendios.

El Principado defiende el «modelo público» frente a las críticas por los incendios en Asturias y anuncia más recursos y mejoras laborales

Calvo y Marcos Líndez ponen en valor la gestión frente a las acusaciones del PP y Foro, y prometen mejoras en las condiciones de los trabajadores del Servicio de Emergencias y ayudas a la restauración

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:05

Arranca el curso legislativo y tocaba, después de la ola de incendios que arrasó más de 6.000 hectáreas en Asturias el pasado mes ... de agosto, abordar en la Junta General el debate sobre la respuesta del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y la gestión forestal del Principado con interpelaciones y preguntas tanto al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como a su homólogo en materia de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. Tras hacer un repaso de las actuaciones llevadas a cabo, ambos quisieron poner en valor el modelo de gestión pública que se defiende desde el Gobierno del Principado frente al que, dejaron entrever, empieza a aflorar en otras comunidades gobernadas por el PP. Asimismo, se comprometieron a incrementar los recursos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de emergencia «que han demostrado estar a la altura».

