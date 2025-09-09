El Principado defiende el «modelo público» frente a las críticas por los incendios en Asturias y anuncia más recursos y mejoras laborales

Arranca el curso legislativo y tocaba, después de la ola de incendios que arrasó más de 6.000 hectáreas en Asturias el pasado mes ... de agosto, abordar en la Junta General el debate sobre la respuesta del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y la gestión forestal del Principado con interpelaciones y preguntas tanto al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, como a su homólogo en materia de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez. Tras hacer un repaso de las actuaciones llevadas a cabo, ambos quisieron poner en valor el modelo de gestión pública que se defiende desde el Gobierno del Principado frente al que, dejaron entrever, empieza a aflorar en otras comunidades gobernadas por el PP. Asimismo, se comprometieron a incrementar los recursos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de emergencia «que han demostrado estar a la altura».

El primero en comparecer, en respuesta a una interpelación del diputado popular Manuel Cifuentes y también para contestar a una pregunta formulada por el forista Adrián Pumares, fue Alejandro Calvo. El consejero dijo estar muy satisfecho con el modelo de gestión pública que se aplica en el Principado, que se mueve por los «intereses sociales y no económicos», aunque asumió que existe margen de mejora. «¿Cree que no ha funcionado bien? Busque y compare», retó al diputado del PP, que acusó al Gobierno del Principado de «no tomarse en serio las emergencias», «hacerse fotos de cara a la galería» y de «tergiversar la información» al referirse a las nuevas plazas de bomberos cuando aún están sin ocupar. «Los 40 bomberos nuevos no estaban en Ibias, están esperando por un curso de formación«, espetó Cifuentes.

Ante este tipo de reproches, Calvo aclaró que el hecho de que no estén las plazas ocupadas no quiere decir que no haya personas trabajando, «sino que no se han estabilizado», y celebró que los nuevos bomberos «estarán disponibles para la temporada de otoño debidamente formados». En todo caso, prometió un incremento de recursos para el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias «que ya está por encima de los 48 millones, pero tiene que seguir creciendo», así como mejoras en la capacidad de gestión y en las condiciones laborales de los trabajadores.

Además, en respuesta al diputado de Foro, Adrián Pumares, quien hizo especial hincapié en que la falta de política forestal convierte a los montes asturianos en un «auténtico polvorín en EL que el fuego campa a sus anchas», el consejero pidió «no caer en la simplificación» e insistió en el reto que supone para la Administración pública afrontar con recursos públicos una situación «que antes resolvían los propios habitantes, con unas condiciones muy diferentes que seguramente tampoco queremos que vuelvan».

«Está claro que usted no estaba aquí»

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, tuvo que defenderse de los duros reproches por parte del diputado popular Luis Venta Cueli, quien le afeó su ausencia durante los días más complicados de la ola de incendios que arrasaron montes enteros dejando en una situación muy delicada a numerosas ganaderías, sin sustento para sus animales. El consejero hizo un repaso de las actuaciones llevadas a cabo en materia de gestión forestal tras los incendios de 2023 y recordó que, en esta ocasión, ya se ha aprobado una partida de 800.000 euros para ayudas directas a los ganaderos para la compra de forraje, siendo el siguiente paso trabajar en la restauración de las zonas quemadas.

«Está claro que usted no ha estado aquí», le recriminó Cueli, para luego denunciar la poca credibilidad de un gobierno que promete ahora ayudas cuando los ganaderos «aún no han recibido las de 2017» y «el 40% de los expedientes tras los fuegos de 2023 quedaron sin atenderse».

«Nunca ha habido una respuesta tan clara para el apoyo al sector, con ayudas a la sequía, a la faba, a las emergencias en incendios forestales. Creo que el subconsciente le hace pensar que está en Castilla y León», le contestó el consejero.