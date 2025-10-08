Los profesores de Asturias vuelven a salir a la calle

Desde el principio de curso han vuelto a sacar sus camisetas negras y, cada miércoles, acuden con ellas a clase. Son los profesores que ... no están de acuerdo con el pacto que los sindicatos (todos, menos CSIF) firmaron con el Principado, el Asturias Educa, para dar fin a la huelga educativa de junio. Algunos se han organizado a través de la asociación Senda Docente. Otros han optado por sumarse a USIPA, sindicato minoritario ahora entre los docentes y que no tiene, de hecho, representación en la Junta de Personal Docente no Universitario.

Pues es USIPA el que ha hecho una convocatoria de concentración para esta tarde, entre las 7.30 y las 18.30, en la plaza de la Escandalera, en Oviedo, «por un Estatuto Docente necesario y justo». La llamada a la movilización llega cuando Ministerio de Educación y sindicatos tienen previsto mañana una reunión importante para concretar cuestiones relacionadas con el Estatuto y con las condiciones laborales del profesorado en todo el país.

Hay muchas cuestiones sobre la mesa, desde la bajada de ratios hasta el horario lectivo de los maestros. USIPA considera que hay que tratar también la simplificación de la burocracia (otra de las cuestiones de las que habló el presidente del Gobierno y que también en Asturias está en marcha), el reconocimiento de los maestros como grupo A1 de la Administración, una carrera docente «con incentivos reales» y «un sistema de acceso a la docencia público justo».

La cuestión es que el Estatuto Docente lleva pendiente 20 años y «el profesorado debe dejar claro que no hay más margen y que si no hay Estatuto, habrá movilización y coste electoral». Existe ahora mismo un borrador, dice USIPA, que no conocen.

La primera vez que se habló del Estatuto Docente, como desarrollo sectorial del Estatuto Básico del Empleado Público fue durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre 2006 y 2007. Hubo entonces desacuerdos entre Ministerio y sindicatos, luego llegó la crisis económica y los recortes del Gobierno de Rajoy. El Estatuto quedó en segundo plano y no hubo ningún avance. No fue hasta 2021 cuando la ministra Isabel Celaá vuelve a mencionar el tema y después Pilar Alegría. De hecho, en 2022 se llegaron a crear grupos de trabajo pero no hubo ninguna concreción. Los grupos han sido reactivados este mismo año y mañana tienen una reunión clave.

Desde Senda Docente aseguran que «es el momento de que todos los docentes a nivel nacional hagamos ruido para ser escuchados». Ningún otro sindicato se ha sumado a la convocatoria de esta tarde.