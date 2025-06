Queipo: «Barbón ha perdido la oportunidad de elegir entre Sánchez y Asturias. Ha ligado su futuro al del presidente»

Estaba «en casa», reconoció. Y feliz porque disfrutaba de la alfombra de flores que, cada Corpus Christi, cubren las calles del casco histórico de ... Castropol. «Este año no pude trabajarlas por la noche, que es lo bonito, pero el trabajo que han hecho los vecinos es espectacular» en un museo al aire libre que se ha convertido «en una maravilla de arte efímero».

También tuvo tiempo Álvaro Queipo para felicitar al Real Oviedo, que anoche logró volver a Primera División después de 24 años en la segunda categoría del fútbol español. «Hoy es un día en que hay que dar la enhorabuena al Real Oviedo, a todos los miles de oviedistas que todavía siguen celebrando. Fue un placer poder acompañarles en el Tartiere, fue una noche espectacular y, por fin, Asturias está en Primera de nuevo». Unas felicitaciones que hizo extensivas «a los jugadores, a la dirección», y también al alcalde de Oviedo. «A mi buen amigo a Alfredo Canteli, que está especialmente alegre, esto es un empujón importante para Oviedo».

Pero a lo que dedicó la mayor parte de su comparecencia ante los medios de comunicación fue a analizar las propuestas que Adrián Barbón, presidente del Principado, llevó el sábado al comité autonómico de la Federación Socialista Asturiana (FSA), de la que es secretario general. Es decir, endurecer el Código Penal para corruptos y corruptores, así como abolir la prostitución. En ese sentido, Queipo confesó con insistencia que «no salgo de mi asombro, no salgo de mi asombro», puesto que considera que el jefe del Ejecutivo regional «ha perdido la oportunidad de elegir entre Sánchez y España. Entre Sánchez y Asturias. Una vez más, ha elegido a Sánchez. En sus peores momentos. Solo tengo una conclusión, ha ligado su futuro al de Pedro Sánchez y estos días le van a salir muy caros a Adrián Barbón».

Porque, explicó, «estamos ante un caso en el que unos señores, con el carnet del PSOE, aprovechándose del dinero de todos los españoles a través del Gobierno, han estado robando, llevándose mordidas para pagar sus excesos y sus vicios». Y frente a esto, apunta, «la propuesta de Adrián Barbón es endurecer el Código Penal y abolir la prostitución. Entiendo que eso es lo nos ofrece el PSOE: endurecer el Código Penal para que los afiliados del PSOE no delincan y abolir la prostitución para que no paguen prostitutas con dinero público. Me parece impresionante, increíble...«, insistió. Sobre todo »porque hace unos meses han aprobado rebajar el delito de malversación para contentar a los socios de Gobierno y que Pedro Sánchez pudiera seguir en Moncloa unos meses más«.

En su opinión, no solo «el PSOE ha perdido la cabeza», sino también «Adrián Barbón ha perdido el norte y una oportunidad de oro, porque algunos líderes autonómicos socialistas, como Emiliano García Page, han sido muy claros con lo que está ocurriendo y con la propuesta que le hacen a su partido: la convocatoria de elecciones«. En esa línea, aprovechó para »hacer un llamamiento a los militantes del PSOE. Sé que hay mucha gente que se indigna y está sufriendo con esta situación. Que intenten poner orden«.

Porque entiende que «la corrupción hay que condenarla con dureza y cortar por lo sano cuando se detecta. Y ahora cortar por lo sano significa convocar elecciones y dejar que España hable». Cree el presidente del PP asturiano que «tenemos un Gobierno presuntamente corrupto y un PSOE que ha colaborado presuntamente en esa corrupción» y considera que, tras ver «a la UCO entrar en Ferra es absolutamente indecente hacer propuestas como las que hizo ayer Adrián Barbón».

Sin explicaciones en Asturias

Sobre todo porque Asturias ha salido, también en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Si el presidente del Principado ponía un cortafuegos el sábado con los proyectos nombrados «son redactados y adjudicados por el Gobierno central, no hay ninguno adjudicado por el Principado», Álvaro Queipo cree que «nadie nos ha dado aún ninguna explicación de porqué hay infraestructuras en Asturias que han aparecido en papeles de Koldo».

Recordó que en las grabaciones aparecen «la autovía del Suroccidente, el tercer carril de la autopista Y o algunas infraestructuras ferroviarias», sin que «nadie nos haya explicado que es hacer bingo en Asturias... Me parece que es una vergüenza, que nos avergüenzan a todos los asturianos«. Una situación frente a la que, dice, vemos una reacción tibia, pobre».