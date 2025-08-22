Comienza en Avilés el San Agustín más musical

Cristina Del Río Avilés Viernes, 22 de agosto 2025, 22:49 | Actualizado 23:05h. Comenta Compartir

Las Fiestas de San Agustín han comenzado este jueves a ritmo de pasodoble. La Banda de Música de Avilés ha sido la encargada del pasacalles que, desde la Plaza de España, ha dirigido al público a la Pista de la Exposición, convertido en el espacio ferial de referencia. Con el sol aún muy alto, no se percibía el ambiente festivo que llegaría con el encendido del arco de luces. La concejala de Cultura y Festejos Yolanda Alonso pulsó un botón que, entonces sí, iluminó un recinto preparado para siete días de fiesta, desde ayer hasta el jueves 28, San Agustín.

«Está todo preparado para que vengan a disfrutar y convivir, con muchísimas actividades que hemos preparado para todos los públicos. Este año hemos hecho un especial esfuerzo por las actividades familiares e infantiles, también con la UCAYC que colabora con nosotros y va a haber todos los días actividades y sesiones vermú y, sobre todo, con mucha música en vivo. Aparte de todas las verbenas que nos gustan a todos, pero hemos incrementado el número de conciertos, ocho conciertos, en distintos espacios», resumió la concejala.

El principal, como apuntó, es La Exposición, pero también está la Plaza de España, donde el jueves 28 pondrá «el broche de oro» el espectáculo del Teatro Real, y también está el Parque del Muelle, donde tendrán lugar durante seis días seguidos los conciertos de Factoría Sound Summer y del Bombé. «Actividades para todos los públicos, todas gratuitas y yo creo que con una variedad de estilos musicales que siempre se va a encontrar algo que guste», añadió.

Las diez casetas que, en colaboración con la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), esperaban a sus primeros clientes reforzarán este año la sesión vermú. Habrá este sábado, mañana domingo, la víspera de San Agustín y el jueves 28. El año pasado este horario no funcionó todo lo bien que se esperaba, pero como de todo se aprende en este 2025 se acompaña de una serie de actividades complementarias. El sábado, por ejemplo, tocará el grupo Leather Boys, que celebrará su veinte aniversario, y mañana domingo, la 'Furgo Campanera'.

En la caseta de La Leyenda, que es el tercer año que participa, esperan que este año funcione al menos tan bien como el pasado. Y lo hará, prevén, «si acompaña el tiempo». El Café Hedi, situado en la zona de los juzgados, participa desde el principio en esta colaboración de la Ucayc con las Fiestas de San Agustín. «Es otro rollo, otro tipo de trabajo. Colaboras y te sientes más integrado en la fiesta», confiesa Eloy Fernández, que ya tenía preparados los pañuelos azules conmemorativos que se espera que el público luzca sobre su cuello o espalda estos días.

Luis Antonio Sousa, del Route 66, también como Eloy, confía en que su presencia en la fiesta contribuya a dar publicidad a su negocio, por eso se muestra un poco crítico con la ausencia de una terraza frente a cada puesto. «El año pasado la teníamos y la quitábamos cuando tocaba la orquesta. Si no la pones, la gente mayor aquí no viene y yo quiero dar una buena impresión de mi negocio, sirviéndoles en la mesa», expone. En cualquier caso, cree que la organización es buena y, como el resto, asegura que «aquí dependemos del tiempo».

El tiempo es, siempre, la principal preocupación de los responsables de la organización de los festejos. Poco o nada se puede hacer contra la lluvia salvo confiar en las ganas de fiesta de avilesinos y visitantes para sobreponerse a lo que se considera un contratiempo si se habla de festejos, pero que no siempre es mal recibido en otros contextos.

A salvo de inclemencias están las galas de apertura y obertura del XLIV Festival de Música y Danza Popular. Tras alegrar la calle con su folclore, el viernes se celebró una primera actuación en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura con el aforo completo. Un cambio de escenario, más céntrico que los dos anteriores, que parece que convenció a todos. Este sábado tendrá lugar la de clausura, en el mismo lugar, a las 19.30 horas. El precio de la entrada son 3 euros.

Un registro diferente fue el que sonó en el kiosco del Parque del Muelle, donde se desarrollará el ciclo Factoría Sound Summer, cuya actuación inaugural corrió a cargo de 'Sotomonte'. Y para todos los públicos, pero dominado por la juventud, la Orquesta Cinema fue la encargada de la primera verbena de San Agustín.

Este sábado se inaugurará el Mercado Franco de Alcabala, que se extiende por las calles del centro histórico, a partir de las 12 horas. Se podrá pasear sin tantos apretones como en años anteriores porque este año los puestos se ubicarán en muchas más calles y más días, hasta el jueves 28. Es una apuesta segura no solo por la aceptación que tiene entre el público, sino también por el ambiente que da a todo el casco urbano.

La música en la Pista de la Exposición sonará a partir de las 13 horas en el vermú musical que amenizarán Leather Boys y los Sones Na Cai, a partir de las 18.30 horas, contará con la Banda de Gaitas Villa de Avilés para ambientar el Parque del Carbayedo, la calle de Galiana, la plaza de Álvarez Acebal, la Plaza de España, La Cámara, Rui Pérez y la Plaza de Pedro Menéndez.

En el Factoría Sound Summer, a las 21 horas, en el Parque del Muelle, actuará Ángela Hoodoo, una de las voces más poderosas del panorama nacional de música de raíz americana actual. La segunda verbena de San Agustín, en La Exposición, se confía a un cantante que, como la bebida, donde va, triunfa. Dani Parrondo 'The goat' ofrecerá su espectáculo a partir de las once de la noche. Es fácil adivinar que cientos de jóvenes respaldarán la actuación y convertirán la pista en una discoteca.

Así, con mucha música, se irán sucediendo los días de fiesta que cerrarán también el mes vacacional por excelencia. Aparte de las actividades diseñadas específicamente para los más pequeños de la casa, los caballitos y los diferentes puestos de feria se extienden desde el Parque de las Meanas hasta la 'fan zone' del Real Avilés en el estadio municipal Suárez Puerta.