Mariví Monteserín, tras la reunión con los trabajadores de Windar: «Cualquier pérdida de empleo industrial nos causa mucho dolor»

«Cualquier pérdida de empleo industrial en Avilés, en Gijón, lo vivimos con mucho dolor». Así se expresó esta mañana la alcaldesa de Avilés, Mariví ... Monteserín, después de reunirse con los trabajadores de Windar Wind Services (WWS), que el pasado mes de septiembre anunció un despido colectivo para toda la plantilla, si bien posteriormente se ha reducido a 25 personas. Monteserín expresó su solidaridad con el colectivo y confía en que la intermediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) permita encontrar una salida.

De momento, el comité de empresa ya ha transmitido a la dirección de WWS la propuesta de celebrar las dos últimas reuniones de la negociación del despido colectivo en el SASEC. La dirección de la empresa aún no ha respondido a la propuesta que surge de la reunión mantenida ayer jueves con el consejero de Ciencia, Industria y Empleo.

El comité de empresa viene rechazando los despidos y reclama la recolocación en otras empresas del grupo o aplicar una regulación temporal de empleo (ERTE) como en el resto de empresas del grupo Windar. La dirección viene manteniendo que no es posible y considera necesaria la salida de esas 25 personas y aplicar un ERTE a las 40 que permanecerán en WWS.