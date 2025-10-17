El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los afectados se concentraron en la plaza de España antes de la reunión. Paloma Ucha

Mariví Monteserín, tras la reunión con los trabajadores de Windar: «Cualquier pérdida de empleo industrial nos causa mucho dolor»

La alcaldesa de Avilés expresa su apoyo a los trabajadores de Windar Wind Services y confía en las conversaciones en el SASEC

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 18:54

«Cualquier pérdida de empleo industrial en Avilés, en Gijón, lo vivimos con mucho dolor». Así se expresó esta mañana la alcaldesa de Avilés, Mariví ... Monteserín, después de reunirse con los trabajadores de Windar Wind Services (WWS), que el pasado mes de septiembre anunció un despido colectivo para toda la plantilla, si bien posteriormente se ha reducido a 25 personas. Monteserín expresó su solidaridad con el colectivo y confía en que la intermediación del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) permita encontrar una salida.

