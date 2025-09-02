El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La parada de la calle Jardines de Avilés se ha trasladado a Doctor Graíño de manera provisional.

Arrancan las obras del intercambiador de Las Meanas, en Avilés, para terminar «antes de final de año»

Los trabajos se llevarán a cabo en paralelo con las últimas fases de la parada de la avenida de Los Telares, que ya se encuentra muy avanzada

Ruth Arias

Avilés

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:33

La Consejería de Movilidad se dispone ya a iniciar las obras del segundo intercambiador de autobús de Avilés, el de la calle ... Jardines. Seis meses después de que arrancaran los trabajos en la avenida de Los Telares, que aún no han finalizado, comienzan los de Las Meanas. Se trata de dos infraestructuras que construye la misma empresa, Arposa 60, bajo un mismo contrato que finalizará «antes de final de año», según aseguran fuentes del Principado. Para esa fecha los usuarios dispondrán de dos estaciones de gran tamaño y con más comodidades que las actuales.

