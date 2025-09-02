Arrancan las obras del intercambiador de Las Meanas, en Avilés, para terminar «antes de final de año»

La Consejería de Movilidad se dispone ya a iniciar las obras del segundo intercambiador de autobús de Avilés, el de la calle ... Jardines. Seis meses después de que arrancaran los trabajos en la avenida de Los Telares, que aún no han finalizado, comienzan los de Las Meanas. Se trata de dos infraestructuras que construye la misma empresa, Arposa 60, bajo un mismo contrato que finalizará «antes de final de año», según aseguran fuentes del Principado. Para esa fecha los usuarios dispondrán de dos estaciones de gran tamaño y con más comodidades que las actuales.

En el caso de la calle Jardines, donde ya se disponía de una marquesina de grandes dimensiones, con asientos y atechada, ahora habrá una zona de espera aún mayor. Se instalarán allí, en la ubicación de la actual, tras módulos de diez metros cada uno con una amplia zona de espera, una pantalla informativa y un aseo autolimpiable, un servicio que ahora no existía. En la zona está previsto también instalar un aparca bicicletas cubierto con una gestión informatizada y cerraduras automáticas, que será de pago y contará con cámaras de videovigilancia. Todas estas estructuras se l alimentarán de energía solar gracias a los paneles que se instalarán sobre la marquesina.

La de la calle Jardines ya es una estación clave en el entramado del transporte público de Avilés y una de las más utilizadas, pero cobrará ahora más importancia al situarse como un punto neurálgico para coger el autobús lanzadera al hospital San Agustín que partirá de la avenida de Los Telares. Desde Las Meanas irá directo el centro sanitario, donde el Principado construye un carril bus y una nueva salida que agilizará el tráfico en el hospital tanto a la llegada como a la salida, ya que también se habilitará un carril bus de bajada desde el camino de Heros al hospital.

En el caso de la avenida de Los Telares, donde ya ha finalizado la instalación de la visera anexa a la estación de autobuses, que permitirá que los viajeros no tengan que esperar a la intemperie, como sucedía hasta ahora, se está terminando de adecuar ese tramo de vía para que se pueda contar con un carril bus en cada sentido, ya que hasta ahora solo existía en dirección a la entrada a la estación. Se creará además una pequeña plaza frente a la estación de tren, en el espacio que ahora ocupan los taxis. Estos pasarán a disponer de una parada en línea en esta misma ubicación. También en este área se colocará un aparcabicicletas

El proyecto supone una inversión de 1,73 millones de euros, financiados en su mayor parte con fondos europeos Next Generation. Las obras implican también una renovación de las redes de saneamiento y alumbrado, además de modificaciones en la circulación entre Luz Casanova y la avenida de Los Telares, y reasfaltar algunos tramos.

El aparcamiento

Otra de las novedades que se dará cuando finalicen las obras será la incorporación de las 25 plazas de aparcamiento dentro de la estación, que hasta ahora estaban reservados, al sistema de zona azul. Serán, por tanto, de libre uso pero de pago, buscando dar servicio a usuarios de la estación, que así dispondrán de espacio para acercarse a llevar o recoger a alguien, algo que ahora no era posible puesto que no existían plazas disponibles.

Una vez entren en funcionamiento estas dos estructuras, además de los cambios que se acometen en el hospital San Agustín, que también está ampliando su aparcamiento en superficie, quedará aún pendiente la reordenación prometida de las líneas de autobús urbano, en aras de lograr trayectos más rápidos y mejores conexiones entre los puntos neurálgicos y con los barrios.

En total, la inversión del Principado en estos proyectos de mejora de la movilidad en Avilés supera los 3,2 millones de euros.